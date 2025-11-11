ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Германии задержали мужчину, который планировал убить Меркель и Шольца

Германия, Вторник 11 ноября 2025 21:57
UA EN RU
В Германии задержали мужчину, который планировал убить Меркель и Шольца Фото: бывший канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В немецком городе Дортмунд задержали мужчину по подозрению в подготовке покушения на политиков. Он планировал убить, в частности, бывших канцлеров Олафа Шольца и Ангелу Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как сообщили в Федеральной прокуратуре Германии, 49-летний Мартин С. собирал пожертвования для убийства известных политиков, среди которых были и бывшие канцлеры Меркель и Шольц.

Всего в его списке фигурировали более 20 политиков и государственных деятелей Германии.

Как отмечает издание, на взгляды Мартина С. повлияло несогласие с политикой правительства во время пандемии коронавируса. Якобы это и подтолкнуло его планировать покушения.

Также мужчина идентифицировал себя с ультраправым течением "рейхсбюргеров", которые ставят целью свергнуть конституционный строй Германии.

По данным Spiegel, в списке злоумышленника были также бывший министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах и бывший министр иностранных дел Анналена Бербок.

Покушения на политиков

Напомним, ранее в Бельгии задержали трех мужчин по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Барта Де Вевера.

В июле в Израиле прокуроры предъявили обвинение 70-летней женщине, которая планировала покушение на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Подсудимая решила совершить покушение на премьера после того, как узнала, что она неизлечимо больна.

А в мае прошлого года премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили после заседания правительства в городе Гандлова. Нападавший произвел пять выстрелов, в том числе в живот. Стрелка приговорили к 21 году заключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела Меркель Олаф Шольц
Новости
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа