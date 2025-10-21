ua en ru
Головна » Новини » У світі

Замах на Фіцо: стрільця засудили до понад 20 років ув'язнення

Банська Бистриця, Вівторок 21 жовтня 2025 13:45

Замах на Фіцо: стрільця засудили до понад 20 років ув'язнення Фото: прем'єр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Суд у місті Банська-Бистриця визнав винним у тероризмі чоловіка, який минулого року поранив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Стрільця засудили до 21 року ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Судовий процес по цій справі почався ще в липні. Рішення може бути оскаржене у Верховному суді Словаччини.

Стрілець Юрай Цинтула у суді визнав факт замаху на Фіцо. Раніше він стверджував, що хотів не вбити, а поранити прем'єра, щоб зупинити його політику, яка "шкодить словацькій свободі та культурі".

Замах на Фіцо

15 травня минулого року прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили після засідання уряду в місті Гандлова, швидка забрала його у важкому стані.

МВС Словаччини заявило, що зловмисник здійснив п’ять пострілів у прем'єр-міністра. Нападником виявився Юрай Цинтула, який відкрив вогонь під час зустрічі з прихильниками політика.

Нападник поранив Фіцо кілька разів, зокрема в живіт. Також останній отримав травми стегна, руки і ноги.

Вперше словацький прем'єр з'явився на публіці в липні минулого року, через кілька місяців після нападу.

У травні 2024 року поліція висунула звинувачення Юраю Цинтулі у спробі вбивства з метою помсти.

Сам Фіцо ще в липні повідомив, що пробачив нападнику і не має наміру брати участь у судовому процесі, якщо його не викличуть для надання свідчень.

РБК-Україна також публікувало відео замаху на Роберта Фіцо, яке раніше було недоступним.

