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В Німеччині закликали Сунака тиснути на Шольца щодо ракет Taurus Україні

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Парламентська фракція ХДС/ХСС Німеччини закликала прем'єр-міністра Ріші Сунака тиснути на канцлера Олафа Шольца під час зустрічі щодо питання надання Україні ракет Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

"Американський пакет тепер прямо закликає президента США Джо Байдена надати Україні ПТРК великої дальності (ATACMS, - ред.)", - заявив експерт ХДС з питань оборони Родеріх Кізеветтер. 

Як відзначив Кізеветтер, внаслідок рішення США Сунак повинен також тиснути на Шольца, аби останній нарешті дозволив поставку Taurus Україні. 

Taurus для України

Київ запросив у Німеччини далекобійні ракети Taurus ще минулого року. Снаряди здатні вражати ціль на відстані 500 кілометрів. Водночас Шольц відмовив в цьому питанні через те, що для використання ракет буде необхідна присутність військовослужбовців Німеччини на місцях. Зокрема він стверджував, що неправильне використання ракет загрожує ударом по Москві. 

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Шольц боїться передавати Taurus через страх перед ядерною загрозою з боку Російської Федерації. 

 

Тим часом передати ракети Україні також закликала голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

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