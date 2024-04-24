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У Бундестазі закликали уряд Німеччини поставити Україні ракети Taurus

Середа 24 квітня 2024 09:59
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У Бундестазі закликали уряд Німеччини поставити Україні ракети Taurus Фото: голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала уряд Німеччини поставити Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Канцлер завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати", - заявила вона.

Вона зазначила, що внаслідок рішення США тепер бачить необхідність у діях і з боку уряду Німеччини.

"США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus", - заявила Штрак-Ціммерманн.

Taurus для України

У 2023 році Україна звернулася до Німеччини з проханням надати далекобійні ракети Taurus, що мають радіус дії 500 кілометрів. Однак німецький уряд ухиляється від відповіді на цей запит, а канцлер Олаф Шольц категорично проти, посилаючись на те, що такі поставки вимагатимуть присутності німецьких військових на території України.

Шольц також висловив свою стурбованість тим, що неналежне використання ракет може призвести до удару по об'єктах на російській території, зокрема в Москві.

У свою чергу лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Торстен Фрай упевнений, що, зрештою, Шольц дасть свою згоду на передачу Україні крилатих ракет.

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