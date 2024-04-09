Зеленський про небажання Шольца надати Taurus: Він боїться ядерних погроз Путіна

Канцлер Німеччини зволікає з наданням Україні далекобійних ракет Taurus, бо боїться ядерної загрози з боку Росії, заявив президент Володимир Зеленський, зауваживши при цьому, що жодна зброя не може бути "дійсно корисною" у разі ядерної війни, навіть американські літаки F-16 або ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Зеленського німецькому виданню Bild .

Видання назвало "вибухонебезпечним" пояснення Зеленського причин відмови канцлера Німеччини Олафа Шольца у наданні Україні Taurus.

"У наших партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити. Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", - сказав президент України, маючи на увазі Taurus, а також американські ракети малої дальності ATACMS і винищувачі F-16.

Зеленський зауважив, що обговорення питання щодо постачання Taurus триває, але це питання "не таке просте".

"Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою, і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині", - сказав президент.

На запитання, чи має стосунок відмова у Taurus до ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський відповів: "Шольц сказав, що так воно і є. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії".

На його думку, жодна зброя не може бути "дійсно корисною" у разі ядерної війни, навіть ATACMS або F-16.

"Відповідь вибухонебезпечна, тому що канцлер Олаф Шольц поки що виправдовував свою відмову у Taurus інакше: а саме тим, що він не хоче перетворювати Німеччину на партію війни, адже Україна може використовувати ракети Taurus для ураження цілей на території Росії", - пише Bild.

Taurus для України