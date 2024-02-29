"Можуть бити по Москві". Шольц вигадав нове виправдання відмові передавати Україні Taurus

Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки за допомогою них можна здійснювати удари по Москві.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів (мова про Taurus - ред.) - це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві", - заявив Шольц.

За його словами, Британія та Франція, які вже передали Україні крилаті ракети, "подбали про те, щоб знати, що і де приземляється".

Він вкотре заявив, що для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини. І "про це не може бути й мови".

Канцлер додав, що його дратує "критика" через відмову надавати українським захисникам Taurus, оскільки Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

Як зазначив Шольц, якщо Конгрес США не виділить нове фінансування для допомоги Україні, то деяким країнам доведеться докласти більше зусиль.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна ще минулого року закликала Німеччину розпочати передачу далекобійних ракет Taurus. Це відбувалося на тлі старту постачання в Україну ракет Storm Shadow/SCALP з Британії та Франції.

Головною перешкодою у питанні Taurus для України стала позиція Шольца. Канцлер стурбований, що таке озброєння можуть використовувати для ударів по території Росії.

Також він заявляв, що у разі передачі німецьким військовим нібито доведеться брати участь у наведенні ракет на цілі, що може бути прямою участю Німеччини у війні.