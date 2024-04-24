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В Германии призвали Сунака давить на Шольца относительно ракет Taurus Украине

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Парламентская фракция ХДС/ХСС Германии призвала премьер-министра Риши Сунака давить на канцлера Олафа Шольца во время встречи по вопросу предоставления Украине ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

"Американский пакет теперь прямо призывает президента США Джо Байдена предоставить Украине ПТРК большой дальности (ATACMS, - ред.)", - заявил эксперт ХДС по вопросам обороны Родерих Кизеветтер. 

Как отметил Кизеветтер, в результате решения США Сунак должен также давить на Шольца, чтобы последний наконец разрешил поставку Taurus Украине. 

Taurus для Украины

Киев запросил у Германии дальнобойные ракеты Taurus еще в прошлом году. Снаряды способны поражать цель на расстоянии 500 километров. В то же время Шольц отказал в этом вопросе из-за того, что для использования ракет будет необходимо присутствие военнослужащих Германии на местах. В частности, он утверждал, что неправильное использование ракет грозит ударом по Москве.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Шольц боится передавать Taurus из-за страха перед ядерной угрозой со стороны Российской Федерации.

Тем временем передать ракеты Украине также призвала глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

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