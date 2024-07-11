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В Німеччині опозиція допускає повернення військовозобов'язаних до України

Фото: Маркус Зедер, голова партії "ХСС" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо Україна звернеться з відповідним проханням, Німеччина допоможе повернути їй військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "ХСС" Маркуса Зедера в інтерв'ю Münchner Merku.

За словами Зедера, уряд, якщо його очолить ХДС/ХСС, вишле українців призовного віку у разі прохання з боку України.

Зокрема він виступив проти того, щоб українським біженцям автоматичного надавались права на отримання соціальної допомоги. За його словами, партія була одразу скептично налаштована до цього. 

Видання пояснює, що українські біженці, які втекли до Німеччини, отримують допомогу як громадяни, а не як шукачі притулку. 

Повернення військовозобов'язаних до України

У квітні голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що українські військовозобов'язані мають зобов'язання перед своєю державою. Через це Варшава припускає допомогу Україні у поверненні військовозобов'язаних. Зокрема він припустив, що останнім можуть не продовжити право на перебування у Польщі

Аналогічний крок також припустив голова Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас. Він пояснив, що Вільнюс наразі не розглядає конкретних заходів, втім, допустив обмеження соціальних виплат чи дозволів на роботу.

Як відзначав голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба, в питанні повернення військовозобов'язаних мова йде про справедливість.  

Тим часом у Польщі сформують легіон добровольців з українців, які перебувають у країнах ЄС для підписання контракту зі Збройними силами України (ЗСУ). 

Вибори до Європейського парламенту

З 6 по 9 червня у країнах Європейського союзу (ЄС) проходили вибори до Європейського парламенту. Під час голосувань у Німеччині "Альтернатива для Німеччини" здобула 16,5% голосів, а партія "СДПН"  канцлера Олафа Шольца - 14%. Переможцем став блок консерваторів ХДС/ХСС з 29,5% голосів.

Варто також додати й те, що наступного року у Німеччині проходитимуть вибори в Бундестаг. Вибори до Європейського парламенту є своєрідним маркером підтримки партій в країнах, у зв'язку з чим існує ймовірність того, що уряд в майбутньому може "дістатись" блоку ХДС/ХСС. 

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