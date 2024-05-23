Чотири дні та по всьому ЄС. Як проходять вибори до Європарламенту

На початку червня в Європейському союзі відбудуться вибори до Європарламенту. Громадяни всіх 27 країн ЄС підуть на виборчі дільниці, щоб обрати 720 євродепутатів, які будуть представляти їхні інтереси впродовж наступних 5 років.

Як будуть проходити вибори до Європарламенту цього року, - в матеріалі РБК-Україна .

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Коли будуть проходити вибори в Європарламент

Цього року вибори до Європарламенту будуть відбуватися протягом чотирьох днів. Майже 400 мільйонів громадян Євросоюзу зможуть проголосувати у період з четверга по неділю, 6-9 червня.

Кожна країна Євросоюзу сама займається організацією виборів до Європарламенту, але зобов'язана провести голосування у визначений чотириденний період.

Цьогоріч громадяни ЄС будуть обирати 720 євродепутатів. Однак кількість депутатів Європарламенту, обраних від кожної країни ЄС, узгоджується перед кожними виборами та базується на принципі дегресивної пропорційності.

Це означає, що кожен депутат від більшої країни ЄС представляє більше людей, ніж депутат від меншої країни ЄС. Мінімальна кількість євродепутатів від будь-якої країни становить шість, а максимальна - 96.

Скільки депутатів обиратимуть країни ЄС на виборах 2024 року:

Німеччина: 96

Франція: 81

Італія: 76

Іспанія: 61

Польща: 53

Румунія: 33

Нідерланди: 31

Бельгія: 22

Греція: 21

Чехія: 21

Швеція: 21

Португалія: 21

Угорщина: 21

Австрія: 20

Болгарія: 17

Данія: 15

Фінляндія: 15

Словаччина: 15

Ірландія: 14

Хорватія: 12

Литва: 11

Словенія: 9

Латвія: 9

Естонія: 7

Кіпр: 6

Люксембург: 6

Мальта: 6

Попри те, що в Європарламенті депутати об'єднуються у фракції, яких на сьогодні 7, голосувати громадяни країн ЄС будуть за свої національні партії. Тобто у бюлетенях для кожної з країн ЄС будуть вказані національні партії або представники партій, які представлені в цій країні та беруть участь у виборах.

Крім того, загальноєвропейські партії, які мають свої фракції в Європарламенті, мають обрати свого так званого провідного кандидата (lead candidate) на посаду голови Європейської комісії. Це дає виборцям розуміння, кого саме на цю посаду бачать в партії, яку вони підтримують. І може мотивувати виборців віддавати свої голоси за ту національну партію, яку на загальноєвропейському рівні представляє той чи інший провідний кандидат.

Але в будь-якому разі, остаточне рішення про те, хто саме очолить Єврокомісію, буде затверджувати новообраний склад Європарламенту.

Сьогодні, 23 травня, мають відбутися дебати провідних кандидатів. Свою участьп підтвердили:

Вальтер Баєр (Європейські ліві);

Сандро Гозі (Оновити Європу);

Урсула фон дер Ляєн (Європейська народна партія);

Террі Райнтке (Європейські зелені);

Ніколас Шміт (Партія європейських соціалістів).

Фото: як в ЄС голосують на виборах до Європарламенту (Getty Images)

Хто зможе проголосувати на виборах в Європарламент

Проголосувати на виборах до Європарламенту зможуть громадяни країн ЄС, незалежно від того, в якій з країн ЄС вони будуть перебувати в день виборів.

У деяких країнах ЄС на виборах до Європарламенту іноді можуть голосувати негромадяни, які відповідають певним умовам проживання (наприклад, не є громадянами, але легально проживають у країні ЄС).

Кожен виборець може проголосувати лише один раз на виборах до Європарламенту.

Оскільки країни ЄС самостійно займаються організацією виборів, то процес голосування в кожній з країн може бути різним. У деяких країнах ЄС (наприклад, на Мальті) проголосувати можна лише на виборчій дільниці і відсутня можливість голосувати з-за кордону, а в деяких країнах (наприклад, в Німеччині) можна проголосувати навіть поштою. У деяких країнах голосування проходить за відкритими партійними списками, у деяких - за закритими.

Детальніше про те, як відбувається голосування, громадяни ЄС можуть дізнатися на спеціальному сайті, присвяченому виборам до Європарламенту - elections.europa.eu.