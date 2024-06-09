У Німеччині ультраправі можуть обійти партію Шольца на виборах в Європарламент

У Німеччині завершилося голосування на виборах до Європарламенту, та оголосили результати екзитполів. Попередньо, лідирує консервативний альянс ХДС/ХСС, а от Соціал-демократична партія може поступитися ультраправій "Альтернативі для Німеччини" (AfD).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними екзитполів, альянс ХДС/ХСС може отримати від 29,5 до 30% голосів, що буде найбільшим результатом серед всіх партій. Загалом підтримка ХДС/ХСС майже залишилася незмінною з минулих виборів у 2019 році.

Ультраправа AfD досягла відчутних успіхів з 2019 року. На цих виборах ультраправі можуть набрати 16-16,5% у порівнянні з 11%, які були п’ять років тому.

Якщо цей прогноз справдиться, то AfD обгонить партію СДПН канцлера Олафа Шольца, яка може отримати приблизно 14% голосів. Цей результат СДПН буде ще гіршим, ніж на виборах у 2019 році, коли партія здобула 15,8% голосів .

У партії "Зелених", за даними екзитполів, може бути лише 12-12,5% голосів, порівняно з 20,5% відсотками у 2019 році. Тоді вони мали другий найбільший результат на виборах в Європарламент, а цього разу поступляться AfD та соціал-демократам.

Загалом, всі три партії, які входять до коаліційного німецького уряду, отримають найменше підтримки на цьогорічних виборах в Європарламент. Вільних демократів, зокрема, можуть підтримати всього 5% виборців.