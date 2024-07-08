У Польщі сформують легіон добровольців з українців у ЄС, вони зможуть підписати контракт із ЗСУ

Польща та Україна продовжать співпрацю з питань підготовки особового складу Сил безпеки й оборони. Буде сформовано легіон добровольців з українців у Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст двосторонньої угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею та заяву президента Володимира Зеленського.

У тексті угоди вказано, що учасники продовжать співпрацю з питань підготовки особового складу Сил безпеки й оборони України на території Польщі. Зокрема, українці, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах, зможуть узяти участь у процесі підготовки.

Буде домовлено про порядок відбору, підготовки, комплектування, забезпечення зброєю, технікою та боєприпасами, а також про соціально-фінансову підтримку таких військових і статус їхнього перебування на території Польщі.

Окрім цього, Польща, на прохання України, заохочуватиме українців повертатися до України для служби у Збройних Силах України та інших Силах безпеки й оборони.

"Зафіксували у нашій безпековій угоді підготовку на території Польщі українського легіону. Нового добровольчого військового підрозділу. ми маємо чудовий досвід українсько-польсько-литовської бригади", - розповів Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском після підписання безпекової угоди.

За його словами, Україна вже має подібний досвід і саме на його основі українці, які зараз перебувають в Польщі, Литві, інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатись до оборони країни.

"Український легіон буде тренуватись у Польщі і буде оснащений партнерами, і кожен українець, який вирішить бути в легіоні зможе підписати контракт зі Збройними силами України", - сказав він.

Гарантії безпеки

З початку року Україна вже підписала 21 двосторонню безпекову угоду. До числа партнерів, готових надати підтримку в разі агресії, крім США, долучилися Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Польща.

Зокрема, сьогодні Україна і Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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