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У Німеччині хочуть виробляти "Фламінго": до чого тут рішення Трампа

22:00 11.06.2026 Чт
2 хв
Як з'явилась ідея виробництва української крилатої ракети у Німеччині?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: німецька компанія зацікавилась виробництвом ракет "Фламінго" (Fire Point)

Німецька компанія Diehl Defence розглядає можливість запуску виробництва української крилатої ракети "Фламінго" у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Генеральний директор компанії Гельмут Раух заявив, що найближчими тижнями проведе переговори з Fire Point для обговорення варіантів партнерства. За його словами, керівництво Diehl налаштоване щодо цього проєкту дуже оптимістично.

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"Я думаю, що це цілком реально. Якщо ми створюємо новий продукт, то є великий сенс розгорнути його виробництво також у Німеччині чи інших країнах", - зазначив Раух.

Ця ідея з'явилася на тлі того, як Берлін почав терміново шукати заміну американським ракетам Tomahawk.

США мали розгорнути цю зброю в Німеччині разом зі своїм батальйоном уже цього року, але президент Дональд Трамп скасував це рішення через суперечки з канцлером Фрідріхом Мерцом щодо війни в Ірані.

Наразі країни Євросоюзу активно шукають способи отримати далекобійну зброю. Вона потрібна європейським державам для ураження цілей у глибокому тилу Росії.

Нагадаємо, нещодавно Fire Point випробувала нову-ракету перехоплювач Freya для збивання російської балістики. У майбутньому вона має стати доступною заміною Patriot.

Freya оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення - її планують розробляти у співпраці з німецькою оборонною компанією Diehl Defence.

Зазначимо, нещодавно у Fire Point заявили, що українські балістичні ракети FP-7 і FP-9 можуть стати аналогом американських ATACMS. Водночас їхня вартість буде приблизно вдвічі нижчою.

Крім того, у ПС повідомили про гостру нестачу ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. Окремі підрозділи майже повністю без боєкомплекту, а військовим інколи доводиться випрошувати по 5-10 ракет.

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