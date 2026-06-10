ua en ru
Ср, 10 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дешева заміна Patriot? Що відомо про українську Freya проти балістики

18:49 10.06.2026 Ср
3 хв
Коли нова ракета зможе збивати російську балістику?
aimg Костянтин Широкун
Дешева заміна Patriot? Що відомо про українську Freya проти балістики Фото: Fire Point випробувала ППО Freya проти балістики (скрін відео)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Fire Point випробувала нову-ракету перехоплювач для комплексів ППО, яка здатна збивати балістику росіян. У майбутньому нова розробка стане доступною заміною Patriot.

РБК-Україна розповідає, що відомо про нову розробку українського ВПК та про те, коли ракета ППО зможе збивати російські ракети.

​​​​​​​

Freya – це спільноєвропейський проект, до якого долучилися кілька країн. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети.

За даними компанії-розробника, з української сторони програму Freya курує Рустем Умєров. Також до реалізації проекту долучилися Німеччина, Франція та Норвегія.

Крім Fire Рoint, у програмі бере участь ще одна українська компанія, проте її назву поки що не оприлюднюють.

Характеристики нової ракети

Основою нового комплексу повинна стати ракета-перехоплювач FP-7.x, виготовлена з композитних матеріалів, зі швидкістю 1500–2000 м/с. Довжина ракети становить 7,25 м. Пуски ракети вперше продемонстрували наприкінці лютого цього року.

Ракета має дальність до 200 км, а бойова частина важить до 150 кг. Ракета оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, яку планують розробляти у співпраці з німецькою Diehl Defence (IRIS).

Скільки коштує ракета?

У Fire Point заявляють, що ключова перевага нової розробки – суттєво нижча вартість. Один перехоплювач оцінюється приблизно у 700 тисяч доларів, тоді як ракета PAC-3 для системи Patriot коштує близько 3,8 млн доларів.

Така різниця, за задумом розробників, має дозволити значно масштабувати виробництво і створювати більші запаси для щоденного використання в умовах інтенсивних атак.

У компанії розраховують розпочати серійне виробництво вже у серпні цього року. За нинішніми планами, ракета може надійти на озброєння у 2027 році.

Які компоненти нової ППО розробляє Україна?

У Fire Point в коментарі РБК-Україна повідомили, що українська компанія є ініціатором, головним розробником та інтегратором всього комплексу. З тих компонентів, які входять до його складу, компанія розробляє та виготовляє ракети-перехоплювачі FP-7 і пускові установки.

Читайте також: Україна випробувала власну ракету ППО, яка дешевша за Patriot, - FT

Інші необхідні компоненти розробляють країни-партнери. Окрім того, Fire Point інтегрує всі компоненти в єдину завершену систему комплексу ППО.

Які цілі зможе знищувати Freya?

У Fire Point підкреслюють, що Freya – це багатофункціональний комплекс, здатний виконувати завдання як протиповітряної, так і протиракетної оборони. Але ключова його особливість та перевага – захист саме від балістичних цілей.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про гострий дефіцит боєприпасів для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T. За словами військових, окремі підрозділи мають критично обмежені запаси ракет.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Вторгнення Росії до України Miltech
Новини
Супутник показав наслідки ударів по Чонгарському мосту
Супутник показав наслідки ударів по Чонгарському мосту
Аналітика
Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату