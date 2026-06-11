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В Германии хотят производить "Фламинго": при чем здесь решение Трампа

22:00 11.06.2026 Чт
2 мин
Как появилась идея производства украинской крылатой ракеты в Германии?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: немецкая компания заинтересовалась производством ракет "Фламинго" (Fire Point)

Немецкая компания Diehl Defence рассматривает возможность запуска производства украинской крылатой ракеты "Фламинго" в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Генеральный директор компании Гельмут Раух заявил, что в ближайшие недели проведет переговоры с Fire Point для обсуждения вариантов партнерства. По его словам, руководство Diehl настроено в отношении этого проекта очень оптимистично.

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"Я думаю, что это вполне реально. Если мы создаем новый продукт, то есть большой смысл развернуть его производство также в Германии или других странах", - отметил Раух.

Эта идея появилась на фоне того, как Берлин начал срочно искать замену американским ракетам Tomahawk.

США должны были развернуть это оружие в Германии вместе со своим батальоном уже в этом году, но президент Дональд Трамп отменил это решение из-за споров с канцлером Фридрихом Мерцом относительно войны в Иране.

Сейчас страны Евросоюза активно ищут способы получить дальнобойное оружие. Оно нужно европейским государствам для поражения целей в глубоком тылу России.

Напомним, недавно Fire Point испытала новую ракету-перехватчик Freya для сбивания российской баллистики. В будущем она должна стать доступной заменой Patriot.

Freya оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения - ее планируют разрабатывать в сотрудничестве с немецкой оборонной компанией Diehl Defence.

Отметим, недавно в Fire Point заявили, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 могут стать аналогом американских ATACMS. В то же время их стоимость будет примерно вдвое ниже.

Кроме того, в ПС сообщили об острой нехватке ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Отдельные подразделения почти полностью без боекомплекта, а военным иногда приходится выпрашивать по 5-10 ракет.

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