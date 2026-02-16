Німеччина заявила про дефіцит ракет ППО для України: "Ми передали все, що мали"

Німеччина практично вичерпала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
За його словами, нестача засобів протиповітряної оборони частково пояснюється тим, що Німеччина вже передала Україні весь доступний ресурс.
Міністр зазначив, що наявні системи Patriot і ракети до них здебільшого виробляються у США, а нова продукція, яка сходить із виробничих ліній, одразу спрямовується в Україну.
Він підкреслив, що Берлін уже передав максимально можливий обсяг озброєння і значною мірою фінансує постачання засобів ППО для української армії.
"Ми надали все, що у нас було. Інші європейські країни могли б зробити більший внесок. В одній чи іншій європейській країні є інші системи протиповітряної оборони", - заявив Вадефуль.
У Берліні наголосили, що подальша підтримка України в питанні протиповітряної оборони потребує ширшої участі союзників, адже власні можливості Німеччини наразі суттєво обмежені.
Європейські країни домовилися посилити підтримку України у сфері протиповітряної оборони, зокрема зробивши акцент на спільних закупівлях сучасних зенітних комплексів.
Раніше повідомлялося, що близько 75% ракет для систем Patriot Україна отримує через програму PURL, а для інших комплексів ППО цей показник сягає майже 90% ракет-перехоплювачів.
Президент України Володимир Зеленський також зазначав, що у січні ЗСУ отримали значний пакет ракет для протиповітряної оборони. Крім того, Велика Британія готується передати Україні великий пакет допомоги для посилення ППО, до якого увійде близько тисячі ракет.