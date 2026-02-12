ua en ru
Більше тисячі ракет: Британія суттєво посилить ППО України

Четвер 12 лютого 2026 11:14
Більше тисячі ракет: Британія суттєво посилить ППО України Фото: Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Велика Британія найближчим часом передасть Україні великий пакет посилення протиповітряної оборони, до якого увійде близько тисячі ракет.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Читайте також: До закупівель американської зброї для України приєднується впливова країна НАТО

"Велика Британія оголошує про виділення оборонного пакету у розмірі понад 574 млн євро на протиповітряну оборону та ракети для України", - заявив Гілі.

За його словами, Британія вперше внесе великий транш для закупівлі зброї для ЗСУ за програмою PURL. Також ще тисячу легких багатоцільових ракет для систем ППО, виготовлених у Белфасті, буде доставлено Україні за окремою угодою на 448 млн євро.

"Наближаючись до п’ятого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Британія та наші союзники більше, ніж будь-коли, віддані підтримці України", - додав він.

Військова співпраця України та Британії

Нагадаємо, вчора, 11 лютого, Британія виділила пакет фінансування на закупівлю американської зброї для України. Країна приєднується до програми PURL.

Також повідомлялось, що Україна і Британія нарощують співпрацю у сфері БпЛА. Зокрема, це стосується спільного виробництва дронів-перехоплювачів Octopus.

Окрім того, раніше міністр оборони Британії під час засідання "Рамштайну" заявив, що Велика Британія протягом року фінансуватиме виробництво тисячі дронів великої дальності для України.

При цьому наприкінці листопада Україна і Британія підписали угоду, згідно з якою дрони-перехоплювачі почали виробляти на британській території.

