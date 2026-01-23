Скільки ППО Україна отримує від США за гроші Європи: у місії при НАТО дали чесну відповідь
Близько 75% ракет до комплексів Patriot Україна отримує саме через програму PURL. Для інших систем протиповітряної оборони цей показник ще вищий - майже 90% ракет-перехоплювачів надходять за тією ж схемою.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук.
За її словами, українській стороні довелося докласти значних дипломатичних зусиль, щоб переконати окремі європейські країни закуповувати саме американське озброєння для потреб України.
"Зізнаюсь, що ми витратили дуже багато зусиль у діалозі з деякими країнами, щоб аргументувати, чому вони мають закуповувати саме американське озброєння для України. Ми розробили багато аргументів, пояснюючи, що ті ж системи ППО, особливо ракети-перехоплювачі, переважно надаються саме через програму PURL", - пояснила дипломат.
Вона наголосила, що немає інших можливостей деякі з них отримати іншим способом, бо близько 75% ракет до систем Patriot і близько 90% ракет-перехоплювачів до інших систем Україна отримуємо саме через PURL.
Програма PURL для України
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.
Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО.
Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.
На програму вже виділили кошти, зокрема, Данія (близько 580 млн данських крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн доларів), Нідерланди (500 млн євро) та Німеччина.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський у кінці грудня, до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї приєдналися вже 24 країни.
А нещодавно стало відомо Албанія офіційно підтвердила готовність брати активну участь у міжнародних програмах допомоги та дотримуватися зобов’язань перед Києвом.