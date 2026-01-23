Скільки ППО Україна отримує від США за гроші Європи: у місії при НАТО дали чесну відповідь

Близько 75% ракет до комплексів Patriot Україна отримує саме через програму PURL. Для інших систем протиповітряної оборони цей показник ще вищий - майже 90% ракет-перехоплювачів надходять за тією ж схемою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, українській стороні довелося докласти значних дипломатичних зусиль, щоб переконати окремі європейські країни закуповувати саме американське озброєння для потреб України. "Зізнаюсь, що ми витратили дуже багато зусиль у діалозі з деякими країнами, щоб аргументувати, чому вони мають закуповувати саме американське озброєння для України. Ми розробили багато аргументів, пояснюючи, що ті ж системи ППО, особливо ракети-перехоплювачі, переважно надаються саме через програму PURL", - пояснила дипломат. Вона наголосила, що немає інших можливостей деякі з них отримати іншим способом, бо близько 75% ракет до систем Patriot і близько 90% ракет-перехоплювачів до інших систем Україна отримуємо саме через PURL.