Война в Украине

Германия заявила о дефиците ракет ПВО для Украины: "Мы передали все, что имели"

Фото: Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Германия практически исчерпала собственные запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла передать Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Читайте также: РФ установила рекорд ударов баллистикой: сколько ракет запустили в январе

По его словам, нехватка средств противовоздушной обороны частично объясняется тем, что Германия уже передала Украине весь доступный ресурс.

Министр отметил, что имеющиеся системы Patriot и ракеты к ним в основном производятся в США, а новая продукция, которая сходит с производственных линий, сразу направляется в Украину.

Он подчеркнул, что Берлин уже передал максимально возможный объем вооружения и в значительной степени финансирует поставки средств ПВО для украинской армии.

"Мы предоставили все, что у нас было. Другие европейские страны могли бы сделать больший вклад. В одной или другой европейской стране есть другие системы противовоздушной обороны", - заявил Вадефуль.

В Берлине отметили, что дальнейшая поддержка Украины в вопросе противовоздушной обороны требует более широкого участия союзников, ведь собственные возможности Германии пока существенно ограничены.

 

ПВО для Украины

Европейские страны договорились усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны, в частности сделав акцент на совместных закупках современных зенитных комплексов.

Ранее сообщалось, что около 75% ракет для систем Patriot Украина получает через программу PURL, а для других комплексов ПВО этот показатель достигает почти 90% ракет-перехватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что в январе ВСУ получили значительный пакет ракет для противовоздушной обороны. Кроме того, Великобритания готовится передать Украине большой пакет помощи для усиления ПВО, в который войдет около тысячи ракет.

