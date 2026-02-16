Германия заявила о дефиците ракет ПВО для Украины: "Мы передали все, что имели"

Германия практически исчерпала собственные запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла передать Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
По его словам, нехватка средств противовоздушной обороны частично объясняется тем, что Германия уже передала Украине весь доступный ресурс.
Министр отметил, что имеющиеся системы Patriot и ракеты к ним в основном производятся в США, а новая продукция, которая сходит с производственных линий, сразу направляется в Украину.
Он подчеркнул, что Берлин уже передал максимально возможный объем вооружения и в значительной степени финансирует поставки средств ПВО для украинской армии.
"Мы предоставили все, что у нас было. Другие европейские страны могли бы сделать больший вклад. В одной или другой европейской стране есть другие системы противовоздушной обороны", - заявил Вадефуль.
В Берлине отметили, что дальнейшая поддержка Украины в вопросе противовоздушной обороны требует более широкого участия союзников, ведь собственные возможности Германии пока существенно ограничены.
Европейские страны договорились усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны, в частности сделав акцент на совместных закупках современных зенитных комплексов.
Ранее сообщалось, что около 75% ракет для систем Patriot Украина получает через программу PURL, а для других комплексов ПВО этот показатель достигает почти 90% ракет-перехватчиков.
Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что в январе ВСУ получили значительный пакет ракет для противовоздушной обороны. Кроме того, Великобритания готовится передать Украине большой пакет помощи для усиления ПВО, в который войдет около тысячи ракет.