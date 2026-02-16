Германия заявила о дефиците ракет ПВО для Украины: "Мы передали все, что имели"

По его словам, нехватка средств противовоздушной обороны частично объясняется тем, что Германия уже передала Украине весь доступный ресурс.

Министр отметил, что имеющиеся системы Patriot и ракеты к ним в основном производятся в США, а новая продукция, которая сходит с производственных линий, сразу направляется в Украину.

Он подчеркнул, что Берлин уже передал максимально возможный объем вооружения и в значительной степени финансирует поставки средств ПВО для украинской армии.

"Мы предоставили все, что у нас было. Другие европейские страны могли бы сделать больший вклад. В одной или другой европейской стране есть другие системы противовоздушной обороны", - заявил Вадефуль.

В Берлине отметили, что дальнейшая поддержка Украины в вопросе противовоздушной обороны требует более широкого участия союзников, ведь собственные возможности Германии пока существенно ограничены.