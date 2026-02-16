РФ встановила рекорд ударів балістикою: скільки ракет запустили у січні

У січні російські війська випустили по Україні 91 балістичну ракету - це найбільший місячний показник від початку повномасштабної війни. На тлі цього Україна активізує роботу із союзниками щодо посилення систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

За даними відомства, від початку повномасштабної війни комплекси Patriot збили майже всі відомі типи повітряних цілей, зокрема винищувачі-бомбардувальники Су-34, крилаті ракети Х-101, Х-555 і "Калібр", а також аеробалістичні ракети "Кинджал" і гіперзвукові ракети "Циркон".

Під час останнього засідання формату "Рамштайн" було досягнуто домовленості про термінову передачу ракет зі складів європейських партнерів.

Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot - найефективніших систем ППО, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Масштаби атак на енергетику

З початку 2026 року російські війська здійснили понад 200 атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Основною метою Кремля залишається спроба дестабілізувати ситуацію в країні та змусити її керівництво до поступок.

Зеленський про ситуацію з ППО

Раніше Україна неодноразово зверталася до західних партнерів із закликом прискорити передачу систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що затримки в постачанні озброєння безпосередньо впливають на рівень захисту критичної інфраструктури в умовах постійних ракетних і дронових атак.

Глава держави також зазначив, що Сили оборони вже значно посилили захист українських міст від російських безпілотників, однак на окремих напрямках цього все ще недостатньо.

Після чергової атаки РФ Зеленський повідомив про проведення жорсткої наради та доручив посилити вогневі групи ППО, водночас висловивши невдоволення результатами роботи Повітряних сил у деяких регіонах, зокрема щодо протидії дронам-камікадзе типу "Шахед".