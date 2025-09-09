UA

Німеччина започатковує нову ініціативу "глибоких ударів", - Пісторіус

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина започатковує нову ініціативу "глибоких ударів" ("deep strike") та посилює підтримку закупівлі дронів великої дальності, вироблених в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час засідання "Рамштайну".

"Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро", - сказав Пісторіус.

За його словами, зазначені контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів, вироблених в Україні.

"Вони є гнучкими та включають можливість збільшення обсягів постачання", - додав глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус також закликав усіх партнерів долучитися до цієї ініціативи.

Виробництво дронів

Нагадаємо, раніше посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр розповідав, що Франція та Україна працюють над запуском виробництва дронів для ЗСУ, яке можуть організувати в обох країнах.

Також вже досягнуто домовленостей із Данією про запуск спільної лінії з виробництва далекобійних безпілотників.

Україна та Британія також домовилися про співпрацю у виробництві дронів.

Додамо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецька компанія Quantum Systems запустила в Україні секретні заводи з виробництва розвідувальних дронів Vector. Щомісяця випускають близько 80 безпілотників, оснащених штучним інтелектом і сенсорами для виявлення артилерії.

Окрім того, тривають переговори зі США щодо масштабної угоди на 50 млрд доларів для розвитку виробництва дронів.

Військова допомогаВійна в УкраїніДрони