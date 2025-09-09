Германия начинает новую инициативу "глубоких ударов", - Писториус

"Германия начнет новую инициативу "deep strike" и усилит свою поддержку закупки беспилотников дальнего действия с оборонной промышленностью Украины. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро", - сказал Писториус.

По его словам, указанные контракты предусматривают поставку нескольких тысяч беспилотников дальнего радиуса действия различных типов, произведенных в Украине.

"Они являются гибкими и включают возможность увеличения объемов поставок", - добавил глава Минобороны Германии.

Писториус также призвал всех партнеров присоединиться к этой инициативе.