RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Германия начинает новую инициативу "глубоких ударов", - Писториус

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия начинает новую инициативу "глубоких ударов" ("deep strike") и усиливает поддержку закупки дронов большой дальности, произведенных в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время заседания "Рамштайна".

"Германия начнет новую инициативу "deep strike" и усилит свою поддержку закупки беспилотников дальнего действия с оборонной промышленностью Украины. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро", - сказал Писториус.

По его словам, указанные контракты предусматривают поставку нескольких тысяч беспилотников дальнего радиуса действия различных типов, произведенных в Украине.

"Они являются гибкими и включают возможность увеличения объемов поставок", - добавил глава Минобороны Германии.

Писториус также призвал всех партнеров присоединиться к этой инициативе.

 

Производство дронов

Напомним, ранее посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер рассказывал, что Франция и Украина работают над запуском производства дронов для ВСУ, которое могут организовать в обеих странах.

Также уже достигнуты договоренности с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников.

Украина и Великобритания также договорились о сотрудничестве в производстве дронов.

Добавим, ранее СМИ сообщали, что немецкая компания Quantum Systems запустила в Украине секретные заводы по производству разведывательных дронов Vector. Ежемесячно выпускают около 80 беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом и сенсорами для обнаружения артиллерии.

Кроме того, продолжаются переговоры с США по масштабной сделке на 50 млрд долларов для развития производства дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьВойна в УкраинеДрони