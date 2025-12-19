Німеччина схвалила реформу армії: що змінює новий закон
У Німеччині зробили черговий крок до відновлення призову. Після нижньої палати парламенту закон про модернізацію військової служби підтримав і Бундесрат.
Верхня палата німецького парламенту - Бундесрат - слідом за Бундестаг схвалила закон про модернізацію військової служби.
Ключова мета документа - збільшити чисельність Бундесверу з нинішніх близько 184 тисяч військових до 255-270 тисяч осіб до 2035 року.
Починаючи з наступного року, усі молоді люди, народжені у 2008 році або пізніше, отримають персональний опитувальник. В анкеті, зокрема, буде запитання про мотивацію до проходження військової служби.
- Чоловіки зобов’язані заповнювати анкету.
- Жінки - добровільно, оскільки Основний закон Німеччини не передбачає їхнього обов’язкового призову.
Закон також передбачає, що для чоловіків, народжених з 1 січня 2008 року, призов знову стане обов’язковим, однак фактично ця норма запрацює пізніше, після окремих рішень уряду.
На початку грудня школярі по всій Німеччині виходили на протести, щоб висловити незгоду з реформою, адже наразі військова служба в країні залишається добровільною.
Компромісну модель нової служби партії керівної коаліції погодили ще в листопаді, однак просування законопроєкту було непростим.
Депутати блоку ХДС/ХСС критикували документ за відсутність чітких умов, за яких добровільна система може автоматично перейти в обов’язкову. Саме через це розгляд закону в Бундестазі затягнувся.
Реформа відбувається на тлі зростання безпекових викликів у Європі та прагнення Берліна посилити обороноздатність країни й виконати зобов’язання в межах НАТО. Саме тому питання чисельності та моделі комплектування Бундесвер стало одним із ключових у німецькій політиці останніх років.
Нагадаємо, німецький парламент схвалив нову програму добровільної служби для 18-річних. Чоловіки зобов’язані будуть пройти анкетування та медичний огляд.
Ми раніше писали про нові правила військової служби в Німеччині. Реформа була погоджена партіями коаліції і передбачає обов'язкову реєстрацію та медобстеження всіх чоловіків віком від 18 років.
РБК-Україна повідомляло, що Бундесвер вже вживав заходів для покращення іміджу армії, зокрема підвищував заробітні плати, оплачував навчання на водійські права.
Зокрема, Бундесвер оприлюднив песимістичний звіт, який показав, що Німеччина наразі не готова до потенційного конфлікту, зокрема її медична система та інші ключові сфери.