Німеччина схвалила реформу армії: що змінює новий закон

У Німеччині зробили черговий крок до відновлення призову. Після нижньої палати парламенту закон про модернізацію військової служби підтримав і Бундесрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

Верхня палата німецького парламенту - Бундесрат - слідом за Бундестаг схвалила закон про модернізацію військової служби.

Ключова мета документа - збільшити чисельність Бундесверу з нинішніх близько 184 тисяч військових до 255-270 тисяч осіб до 2035 року.

Починаючи з наступного року, усі молоді люди, народжені у 2008 році або пізніше, отримають персональний опитувальник. В анкеті, зокрема, буде запитання про мотивацію до проходження військової служби.

Чоловіки зобов’язані заповнювати анкету.

Жінки - добровільно, оскільки Основний закон Німеччини не передбачає їхнього обов’язкового призову.

Закон також передбачає, що для чоловіків, народжених з 1 січня 2008 року, призов знову стане обов’язковим, однак фактично ця норма запрацює пізніше, після окремих рішень уряду.

На початку грудня школярі по всій Німеччині виходили на протести, щоб висловити незгоду з реформою, адже наразі військова служба в країні залишається добровільною.

Компромісну модель нової служби партії керівної коаліції погодили ще в листопаді, однак просування законопроєкту було непростим.

Депутати блоку ХДС/ХСС критикували документ за відсутність чітких умов, за яких добровільна система може автоматично перейти в обов’язкову. Саме через це розгляд закону в Бундестазі затягнувся.

Реформа відбувається на тлі зростання безпекових викликів у Європі та прагнення Берліна посилити обороноздатність країни й виконати зобов’язання в межах НАТО. Саме тому питання чисельності та моделі комплектування Бундесвер стало одним із ключових у німецькій політиці останніх років.