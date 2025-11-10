ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Бундесвері визнали, що ФРН поки не готова до війни: нестача медикаментів і не тільки

Понеділок 10 листопада 2025 02:55
UA EN RU
У Бундесвері визнали, що ФРН поки не готова до війни: нестача медикаментів і не тільки Фото: в Бундесвері визнають необхідність у проведенні більше військових навчань (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Бундесвер опублікував песимістичний звіт, згідно з яким з'ясувалось - Німеччина поки не готова до можливої війни. Йдеться про медичну систему країни і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

У Бундесвері вказали на "слабкі місця"

Спеціальний звіт Бундесверу, підготовлений 200 експертами (включно з військовими та медиками), дає першу похмуру оцінку готовності до НП та вказує на невідкладні кроки, які потрібно зробити.

За найгіршим сценарієм, у Німеччині щодня опинятиметься близько 1000 поранених солдатів, плюс цивільні жертви. Експерти прогнозують "серйозне фізичне та психосоціальне навантаження" на медиків та інших пацієнтів.

Очікується також зростання інфекційних захворювань у разі можливого вторгнення та дефіцит медикаментів, крові і перев’язувальних матеріалів. Також слід готуватися до цілеспрямованих атак противника на лікарні та медиків.

Наразі, за оцінкою експертів, медична система Німеччини готова помірно: незрозумілі зони відповідальності, вразливі ланцюги поставок, незлагоджені канали комунікації; аптеки недостатньо запасають ліки, ніхто точно не знає, які лікарі доступні або задіяні для резерву.

Що рекомендують фахівці

  • Захист лікарень, аптек та виробників ліків від мародерства та руйнувань; лікувальні приміщення - під землю;
  • Використовувати школи та спортзали як пункти збору поранених;
  • Навчання студентів-медиків надання допомоги при військових пораненнях і тріажу;
  • Зменшення бюрократії у лікарнях для лікування на 20–25% більше пацієнтів;
  • Відновлення виробництва критичних ліків у межах ЄС;
  • Запас критичних медикаментів та медичних матеріалів;
  • Використання запасів крові з інших регіонів для запобігання дефіциту;
  • Спрощення вимог до упаковки та інструкцій ліків;
  • Проведення більше навчань між військовими та цивільними;
  • Створення оперативної системи охорони здоров’я для надзвичайних ситуацій.

Німеччина готується до можливої війни

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав зробити країну "готовою до війни" на тлі зростання загрози з боку Росії.

Міністр наголосив, що ФРН має зміцнити оборону, адже агресивна політика РФ та заклики США до більшої самостійності Європи у сфері безпеки вимагають конкретних дій.

Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина вивчає хід вторгнення Росії в Україну, щоб не дати Кремлю очікування швидкої перемоги у майбутніх конфліктах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бундесвер
Новини
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України