У Бундесвері визнали, що ФРН поки не готова до війни: нестача медикаментів і не тільки
Бундесвер опублікував песимістичний звіт, згідно з яким з'ясувалось - Німеччина поки не готова до можливої війни. Йдеться про медичну систему країни і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
У Бундесвері вказали на "слабкі місця"
Спеціальний звіт Бундесверу, підготовлений 200 експертами (включно з військовими та медиками), дає першу похмуру оцінку готовності до НП та вказує на невідкладні кроки, які потрібно зробити.
За найгіршим сценарієм, у Німеччині щодня опинятиметься близько 1000 поранених солдатів, плюс цивільні жертви. Експерти прогнозують "серйозне фізичне та психосоціальне навантаження" на медиків та інших пацієнтів.
Очікується також зростання інфекційних захворювань у разі можливого вторгнення та дефіцит медикаментів, крові і перев’язувальних матеріалів. Також слід готуватися до цілеспрямованих атак противника на лікарні та медиків.
Наразі, за оцінкою експертів, медична система Німеччини готова помірно: незрозумілі зони відповідальності, вразливі ланцюги поставок, незлагоджені канали комунікації; аптеки недостатньо запасають ліки, ніхто точно не знає, які лікарі доступні або задіяні для резерву.
Що рекомендують фахівці
- Захист лікарень, аптек та виробників ліків від мародерства та руйнувань; лікувальні приміщення - під землю;
- Використовувати школи та спортзали як пункти збору поранених;
- Навчання студентів-медиків надання допомоги при військових пораненнях і тріажу;
- Зменшення бюрократії у лікарнях для лікування на 20–25% більше пацієнтів;
- Відновлення виробництва критичних ліків у межах ЄС;
- Запас критичних медикаментів та медичних матеріалів;
- Використання запасів крові з інших регіонів для запобігання дефіциту;
- Спрощення вимог до упаковки та інструкцій ліків;
- Проведення більше навчань між військовими та цивільними;
- Створення оперативної системи охорони здоров’я для надзвичайних ситуацій.
Німеччина готується до можливої війни
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав зробити країну "готовою до війни" на тлі зростання загрози з боку Росії.
Міністр наголосив, що ФРН має зміцнити оборону, адже агресивна політика РФ та заклики США до більшої самостійності Європи у сфері безпеки вимагають конкретних дій.
Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина вивчає хід вторгнення Росії в Україну, щоб не дати Кремлю очікування швидкої перемоги у майбутніх конфліктах.