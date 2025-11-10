У Бундесвері визнали, що ФРН поки не готова до війни: нестача медикаментів і не тільки

Бундесвер опублікував песимістичний звіт, згідно з яким з'ясувалось - Німеччина поки не готова до можливої війни. Йдеться про медичну систему країни і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

У Бундесвері вказали на "слабкі місця"

Спеціальний звіт Бундесверу, підготовлений 200 експертами (включно з військовими та медиками), дає першу похмуру оцінку готовності до НП та вказує на невідкладні кроки, які потрібно зробити.

За найгіршим сценарієм, у Німеччині щодня опинятиметься близько 1000 поранених солдатів, плюс цивільні жертви. Експерти прогнозують "серйозне фізичне та психосоціальне навантаження" на медиків та інших пацієнтів.

Очікується також зростання інфекційних захворювань у разі можливого вторгнення та дефіцит медикаментів, крові і перев’язувальних матеріалів. Також слід готуватися до цілеспрямованих атак противника на лікарні та медиків.

Наразі, за оцінкою експертів, медична система Німеччини готова помірно: незрозумілі зони відповідальності, вразливі ланцюги поставок, незлагоджені канали комунікації; аптеки недостатньо запасають ліки, ніхто точно не знає, які лікарі доступні або задіяні для резерву.

Що рекомендують фахівці