Добровільна чи обов’язкова? У Німеччині ухвалили нові правила служби в армії з 18 років

Німецький парламент схвалив нову програму добровільної служби для 18-річних. Чоловіки зобов’язані будуть пройти анкетування та медичний огляд.

Закон спрямований на зміцнення Бундесверу та обороноздатності Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міністр оборони Борис Пісторіус пояснив, що медичні огляди допоможуть оперативно визначати, хто готовий до захисту країни у разі загрози.

Наразі Бундесвер налічує близько 182 000 військових, а реформа передбачає збільшення чисельності на 20 000 протягом наступного року та до 260 000 солдатів із 200 000 резервістів до початку 2030-х років.

Хоча служба залишається добровільною, парламент залишив за собою право ввести обов’язкову службу, якщо добровольців буде недостатньо або погіршиться безпекова ситуація.

Програма передбачає високі стимули для добровольців, включно з зарплатою близько 2600 євро на місяць.

Обов’язкова військова служба в Німеччині була скасована у 2011 році за часів Ангели Меркель. Після цього чисельність армії значно скоротилася, а країна стала залежною від невеликого числа професійних військових.

Нові правила викликали масові протести школярів і студентів у понад 90 містах Німеччини, які виступають проти служби та заявляють, що війна руйнує перспективи молодого покоління.

Схожі кроки роблять і інші європейські країни: Франція минулого місяця оголосила про 10-місячну добровільну підготовку для 18-19-річних, впроваджуючи її після 25 років від скасування обов’язкової служби.