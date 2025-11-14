Нові правила військової служби в Німеччині: реєстрація обов’язкова, служба - добровільна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Новий компромісний варіант, погоджений партіями коаліції, передбачає обов'язкову реєстрацію та медобстеження всіх чоловіків віком від 18 років. Також обов'язковим буде заповнення анкети, в якій необхідно буде докладно описати свою готовність до служби.

З 1 січня 2026 року Німеччина вимагатиме від усіх чоловіків реєструватися для потенційного проходження військової служби. При цьому військова служба спочатку залишатиметься добровільною за умови, що достатня кількість чоловіків зголоситься піти добровольцями.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус нагадав, що Європа розраховує на Німеччину "не лише у плані фінансів, зброї та закупівель, а й у плані особового складу".

Після укладання угоди щодо реформи військової служби партіями правлячої коаліції глава Міністерства оборони висловив упевненість у тому, "що все буде добре", і знову назвав добровільну службу "привабливою" концепцією.

Військовий обов'язок за потребою

Якщо необхідної кількості військовослужбовців не буде досягнуто за рахунок добровольців, парламент ФРН може запровадити так званий "військовий обов'язок за потребою".

"Це означає, що у разі запровадження обов'язкової військової служби при відборі призовників буде застосовуватись ціла низка критеріїв", - розповів Пісторіус.

Серед підстав для звільнення від призову до армії: наявність двох братів, які проходять основну військову службу, робота в поліції, служба у цивільній обороні, відмова з міркувань совісті.

До 2035 року чисельність Збройних сил Німеччини має зрости до 260 тисяч солдатів (це на 80 тисяч більше, ніж зараз), а резервістів - до 200 тисяч. Якщо ця мета не буде досягнута, буде відновлено обов’язкову військову службу, для чого потрібно буде ухвалити окремий закон.