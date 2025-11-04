Німеччина обговорює повернення призову в армію, - The Times

У Німеччині посилюються суперечки навколо можливого повернення призову і пошуку нових шляхів для поповнення армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Times .

У країні вже кілька тижнів обговорюють, як заповнити нестачу військових кадрів. Уряд хоче знайти до 80 тисяч додаткових рекрутів, щоб до 2035 року досягти мети НАТО - 260 тисяч активних військовослужбовців.

Міністр оборони Борис Пісторіус раніше повідомив, що з січня кожен 18-річний громадянин Німеччини отримає анкету, де буде вказано, чи готовий він проходити службу протягом щонайменше шести місяців.

Цей захід має додати кілька тисяч добровольців до тих 10 тисяч, які щорічно вступають до армії.

А з середини 2027 року всіх юнаків зобов'яжуть проходити відбір, хоча сама служба залишиться добровільною.

Призов чи лотерея: що обговорюють у Німеччині

Попри зусилля влади, експерти сумніваються, що анкетування розв'яже проблему нестачі кадрів.

У парламенті та ЗМІ активно обговорюються варіанти - від повернення обов'язкового призову до запровадження лотереї, як у Данії.

Під хештегом Wehrpflicht (військова повинність) у німецьких соцмережах з'явилися тисячі роликів, деякі з яких набрали мільйони переглядів.

"На мою думку, все має бути добровільним, тому що ніхто не може бути змушений, у найгіршому разі, вбивати іншу людину", - сказала 19-річна Гелена Клір, яка проходить волонтерську службу в початковій школі.

Молодь проти, суспільство розділене

Згідно з опитуванням Forsa, більше половини громадян Німеччини підтримують ідею призову, проте серед молоді 63% виступають проти. Модель лотереї викликає ще більше неприйняття - 76% респондентів не схвалюють цей спосіб відбору.

Очікувалося, що новий план презентують у жовтні, проте Соціал-демократична партія (СДПН) відкликала підтримку за кілька хвилин до пресконференції, і проєкт провалився.

18-річний голова Федеральної конференції учнів Квентін Гертнер заявив, що влада ігнорує думку молодого покоління:

"Не можна вимагати від нас чогось і не хотіти з нами розмовляти", - наголосив він.

Після закінчення університету Гертнер планує пройти базову військову підготовку, але при цьому зазначає: "Якщо буде запроваджено призов, я служитиму своїй країні. Однак розумію тих, хто сумнівається, коли держава знову і знову забуває про молодих людей".

Армія намагається стати привабливішою

Бундесвер уже робив кроки для поліпшення іміджу армії - підвищував зарплати, оплачував отримання водійських прав та інші програми підтримки.

Після критики з боку молодіжних організацій міністр оборони особисто зустрівся з Гертнером і запросив його на консультації щодо законопроєкту, які відбудуться наступного тижня.