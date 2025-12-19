ua en ru
Германия одобрила реформу армии: что меняет новый закон

Германия, Пятница 19 декабря 2025 16:42
UA EN RU
Германия одобрила реформу армии: что меняет новый закон Фото: Германия реформирует военную службу в армии (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Германии сделали очередной шаг к возобновлению призыва. После нижней палаты парламента закон о модернизации военной службы поддержал и Бундесрат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Верхняя палата немецкого парламента - Бундесрат - вслед за Бундестагом одобрила закон о модернизации военной службы.

Ключевая цель документа - увеличить численность Бундесвера с нынешних около 184 тысяч военных до 255-270 тысяч человек к 2035 году.

Начиная со следующего года, все молодые люди, рожденные в 2008 году или позже, получат персональный опросник. В анкете, в частности, будет вопрос о мотивации к прохождению военной службы.

  • Мужчины обязаны заполнять анкету.
  • Женщины - добровольно, поскольку Основной закон Германии не предусматривает их обязательного призыва.

Закон также предусматривает, что для мужчин, рожденных с 1 января 2008 года, призыв снова станет обязательным, однако фактически эта норма заработает позже, после отдельных решений правительства.

В начале декабря школьники по всей Германии выходили на протесты, чтобы выразить несогласие с реформой, ведь сейчас военная служба в стране остается добровольной.

Компромиссную модель новой службы партии правящей коалиции согласовали еще в ноябре, однако продвижение законопроекта было непростым.

Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали документ за отсутствие четких условий, при которых добровольная система может автоматически перейти в обязательную. Именно поэтому рассмотрение закона в Бундестаге затянулось.

Реформа происходит на фоне роста вызовов безопасности в Европе и стремления Берлина усилить обороноспособность страны и выполнить обязательства в рамках НАТО. Именно поэтому вопрос численности и модели комплектования Бундесвера стал одним из ключевых в немецкой политике последних лет.

Напомним, немецкий парламент одобрил новую программу добровольной службы для 18-летних. Мужчины обязаны будут пройти анкетирование и медицинский осмотр.

Мы ранее писали о новых правилах военной службы в Германии. Реформа была согласована партиями коалиции и предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин в возрасте от 18 лет.

РБК-Украина сообщало, что Бундесвер уже принимал меры для улучшения имиджа армии, в частности повышал заработные платы, оплачивал обучение на водительские права.

В частности, Бундесвер обнародовал пессимистический отчет, который показал, что Германия пока не готова к потенциальному конфликту, в частности ее медицинская система и другие ключевые сферы.

