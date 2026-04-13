ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Германия рассчитывает на "очень быстрые" 90 млрд евро Украине после поражения Орбана

15:07 13.04.2026 Пн
2 мин
Неужели скоро конец венгерской "блокады"?
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Украина не может получить кредит на 90 млрд евро из-за Венгрии (GettyImages)

Германия надеется, что результаты выборов в Венгрии позволят "очень быстро" выделить Украине кредит ЕС в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: "Кислород для армии": Зеленский сказал, что будет с кредитом на 90 млрд от ЕС

"Результаты голосования дают надежду на то, что помощь для Украины может быть предоставлена очень быстро. Немецкое правительство работает над этим, поэтому с нетерпением ожидает быстрого формирования правительства в Венгрии", - сказал представитель немецкого правительства.

Напомним, Украина не может получить 90 млрд евро кредита от Евросоюза, поскольку процедурное решение для передачи денег блокирует Венгрия. Венгерские власти поставили Киеву ультиматум - деньги поступят только после того, как возобновятся поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

Отметим, Швеция открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса. Президент Европейского совета Антониу Кошта вообще назвал поведение Орбана "неприемлемым".

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

Выборы в Венгрии

Напомним, партия Мадьяра "Тиса" одержала уверенную победу на парламентских выборах 12 апреля - 138 из 199 мест в парламенте. Явка составила почти 80% - рекорд для Венгрии со времен краха социалистического блока.

Венгерский премьер Виктор Орбан признал поражение. Его поддержке не помогло даже открытое покровительство со стороны Белого дома и Кремля.

Сегодня, 13 апреля, Украина передала Венгрии сигналы о возможных контактах на уровне президента Украины Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
