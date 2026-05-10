Німеччина після суперечки з Трампом хоче придбати у США ракети Tomahawk, - FT

Німеччина відновила переговори зі США щодо закупівлі крилатих ракет Tomahawk на тлі побоювань, що Європа залишиться без достатніх засобів стримування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами осіб, обізнаних зі стратегією німецького уряду, Берлін хоче домовитися зі США про закупівлю крилатих ракет Tomahawk разом із пусковими установками Typhon.

Причиною активізації переговорів стало рішення Пентагону відмовитися від планів розміщення в Німеччині американського батальйону далекобійної артилерії, який мав стати частиною системи стримування Росії в Європі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує поїздку до Вашингтона, щоб поновити переговори щодо закупівлі систем великої дальності. Берлін ще торік направив США відповідний запит, однак офіційної відповіді досі не отримав.

"Головне - мати ударні можливості в Європі", - сказав один зі співрозмовників FT серед німецьких чиновників.

За інформацією видання, у Берліні допускають, що можуть запропонувати Вашингтону додаткові кошти для прискорення угоди. Водночас ситуацію ускладнює погіршення відносин між президентом США Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом через суперечки навколо війни в Ірані.

Раніше адміністрація Джо Байдена планувала розгорнути в Німеччині американські далекобійні системи як відповідь на розміщення Росією ракет "Іскандер" у Калінінградській області.

Однак після повернення Трампа до Білого дому Пентагон вирішив передислокувати американський батальйон в інше місце. Це рішення стало ще одним кроком після оголошення про виведення 5 тисяч американських військових із Німеччини.

У FT зазначили, що зараз у Європі практично немає наземних систем великої дальності, які можна швидко розгорнути для стримування Росії.

У Міноборони Німеччини підтвердили, що переговори зі США щодо закупівлі систем тривають, але назвали цей процес "довготривалим".

Скорочення присутності США в Європі

Нагадаємо, раніше Трамп підтвердив плани скоротити американську військову присутність у Німеччині. За його словами, Європу можуть залишити понад 5 тисяч американських військових.