Германия после спора с Трампом хочет приобрести у США ракеты Tomahawk, - FT

10:11 10.05.2026 Вс
2 мин
Что заставило Берлин срочно искать ракеты большой дальности?
aimg Мария Науменко
Германия после спора с Трампом хочет приобрести у США ракеты Tomahawk, - FT Фото: крылатая ракета Tomahawk американского производства (navy.mil)
Германия возобновила переговоры с США по закупке крылатых ракет Tomahawk на фоне опасений, что Европа останется без достаточных средств сдерживания России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам лиц, знакомых со стратегией немецкого правительства, Берлин хочет договориться с США о закупке крылатых ракет Tomahawk вместе с пусковыми установками Typhon.

Причиной активизации переговоров стало решение Пентагона отказаться от планов размещения в Германии американского батальона дальнобойной артиллерии, который должен был стать частью системы сдерживания России в Европе.

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон, чтобы возобновить переговоры по закупке систем большой дальности. Берлин еще в прошлом году направил США соответствующий запрос, однако официального ответа до сих пор не получил.

"Главное - иметь ударные возможности в Европе", - сказал один из собеседников FT среди немецких чиновников.

По информации издания, в Берлине допускают, что могут предложить Вашингтону дополнительные средства для ускорения сделки. В то же время ситуацию осложняет ухудшение отношений между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом из-за споров вокруг войны в Иране.

Ранее администрация Джо Байдена планировала развернуть в Германии американские дальнобойные системы в качестве ответа на размещение Россией ракет "Искандер" в Калининградской области.

Однако после возвращения Трампа в Белый дом Пентагон решил передислоцировать американский батальон в другое место. Это решение стало еще одним шагом после объявления о выводе 5 тысяч американских военных из Германии.

В FT отметили, что сейчас в Европе практически нет наземных систем большой дальности, которые можно быстро развернуть для сдерживания России.

В Минобороны Германии подтвердили, что переговоры с США по закупке систем продолжаются, но назвали этот процесс "долговременным".

Сокращение присутствия США в Европе

Напомним, ранее Трамп подтвердил планысократить американское военное присутствие в Германии. По его словам, Европу могут покинуть более 5 тысяч американских военных.

В Politico писали, что часть чиновников Пентагона была шокирована таким решением, поскольку до этого вывод сил из ФРГ не планировался.

В то же время в НАТО ожидают дальнейшего пересмотра американского присутствия в Европе. По данным Bloomberg, среди возможных сценариев - сокращение контингента в Италии и Испании, уменьшение участия США в военных учениях, а также отказ администрации Трампа от плана размещения американских ракет большой дальности в Германии.

Соединенные Штаты Америки Ракеты Российская Федерация
Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios
