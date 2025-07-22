Німеччина передасть Україні два Patriot, якщо вони будуть швидко замінені, - Пісторіус

"Ми можемо передати дві наші системи, але не в тому разі, якщо в нас не буде надійних гарантій, що вони будуть замінені протягом, скажімо, шести-восьми місяців", - сказав Пісторіус.

За його словами, це пов'язано із забезпеченням оперативного та навчального потенціалу Бундесверу.

"Ми втратимо здатність до навчання, якщо через відсутність систем не зможемо проводити тренування впродовж року, півтора чи навіть двох років", - наголосив німецький міністр.

Він зазначив, що наразі триває пошук рішень щодо передачі Україні Patriot.

"Наразі ми шукаємо рішення, за допомогою яких ми зможемо певною мірою ідентифікувати системи Patriot у Європі. Це не безнадійно, але обов'язковою умовою є те, щоб країни, які їх мають, були готові передати їх зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли потрапити до України", - додав Пісторіус.