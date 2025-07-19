Перший Patriot для України за гроші Німеччини буде готовий через 6-8 місяців, - Bild
Перша система Patriot для України, за яку платитиме Німеччина, все ще будується. Комплекс буде готовий щонайменше через шість-вісім місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Швейцарія просувається далі в списку очікування на системи Patriot. Перший блок буде поставлено не в Берні, а в Україні, а Німеччина його оплатить. Однак ця система все ще виробляється американською оборонною компанією Raytheon і, як очікується, буде готова не раніше ніж через шість-вісім місяців", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Німеччина розглядає можливість передати Україні ще одну одиницю Patriot із запасів Бундесверу, замінивши її потім на нову від американської компанії Raytheon. Але її виробництво і доставка "займуть роки".
За словами джерел з німецьких урядових кіл, початковий план полягав у тому, що США постачатимуть Україні зброю з власних запасів. Німеччина ж мала покривати витрати на передзамовлення.
Проте президент США Дональд Трамп наполіг на тому, що Пентагон "не може віддати жодного свого засобу протиповітряної оборони", а Європа повинна знайти системи ППО з власних запасів.
При цьому, як пише видання, Європі не вистачає засобів ППО, а переговори про те, хто може допомогти Україні, тривають вже кілька днів.
За інформацією Bild, три системи ППО Patriot наразі перебувають на стадії оновлення і поки не готові до використання, ще одна потрібна для навчання солдатів.
Patriot для України
Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде Європа.
Під час зустрічі з генсеком НАТО 14 липня Трамп анонсував передачу Україні 17 систем Patriot. За його словами, розгорнути ці комплекси можна швидко.
За кілька днів президент США зазначив, що перші ракети Patriot вже відвантажуються союзникам.
За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів. Наразі усі питання узгоджують на рівні міністерств оборони Німеччини та США.
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