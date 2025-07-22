Германия передаст Украине два Patriot, если они будут быстро заменены, - Писториус

"Мы можем передать две наши системы, но не в том случае, если у нас не будет надежных гарантий, что они будут заменены в течение, скажем, шести-восьми месяцев", - сказал Писториус.

По его словам, это связано с обеспечением оперативного и учебного потенциала Бундесвера.

"Мы потеряем способность к обучению, если из-за отсутствия систем не сможем проводить тренировки в течение года, полутора или даже двух лет", - подчеркнул немецкий министр.

Он отметил, что сейчас идет поиск решений по передаче Украине Patriot.

"Сейчас мы ищем решения, с помощью которых мы сможем в определенной степени идентифицировать системы Patriot в Европе. Это не безнадежно, но обязательным условием является то, чтобы страны, которые их имеют, были готовы передать их сейчас, чтобы другие могли за них заплатить, и они могли попасть в Украину", - добавил Писториус.