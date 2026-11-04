У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні
У більшості регіонів України вдень 4 листопада скасовано аварійні відключення світла. Водночас у Києві та Київській області найскладніша ситуація з електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
У компанії зазначили, що завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі вдалося частково стабілізувати ситуацію в енергосистемі після вчорашніх масштабних російських атак.
У більшості регіонів, зокрема й у Києві, скасовано аварійні відключення та стало можливим повернення до графіків погодинних відключень.
Водночас ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо у Києві та Київській області.
Зазначається, що усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше подолати наслідки атак та стабілізувати електропостачання.
Наразі аварійні відключення продовжують діяти лише у Харківській області.
В "Укренерго" підкреслили, що протягом учорашнього дня та сьогодні вночі ворог продовжував атакувати енергетичну інфраструктуру.
Внаслідок нових обстрілів, а також пошкоджень попередніх днів станом на ранок залишаються знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.
Енергетики працювали всю ніч і продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Усі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням.
Через наслідки російських атак у частині регіонів сьогодні вимушено діють графіки погодинних відключень обсягом до 4 черг, а для промисловості - графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, у Києві та області понад добу тривали екстрені відключення світла. На короткий проміжок часу їх скасовували, втім, згодом знову запроваджували.
Зазначимо, що під особливим прицілом ворога перебуває енергетика на Київщині та Дніпропетровщині. Окупанти зосереджують свою увагу на регіонах з найвищою щільністю населення.