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Германия передаст Украине два Patriot, если они будут быстро заменены, - Писториус

Вторник 22 июля 2025 18:59
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Германия передаст Украине два Patriot, если они будут быстро заменены, - Писториус Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot. Однако это будет сделано при условии их быстрой замены.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

"Мы можем передать две наши системы, но не в том случае, если у нас не будет надежных гарантий, что они будут заменены в течение, скажем, шести-восьми месяцев", - сказал Писториус.

По его словам, это связано с обеспечением оперативного и учебного потенциала Бундесвера.

"Мы потеряем способность к обучению, если из-за отсутствия систем не сможем проводить тренировки в течение года, полутора или даже двух лет", - подчеркнул немецкий министр.

Он отметил, что сейчас идет поиск решений по передаче Украине Patriot.

"Сейчас мы ищем решения, с помощью которых мы сможем в определенной степени идентифицировать системы Patriot в Европе. Это не безнадежно, но обязательным условием является то, чтобы страны, которые их имеют, были готовы передать их сейчас, чтобы другие могли за них заплатить, и они могли попасть в Украину", - добавил Писториус.

Patriot для Украины

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО Patriot, однако их оплатят союзники по НАТО.

В общем Трамп пообещал передать Украине 17 комплексов Patriot.

В понедельник, 21 июля, состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Во время заседания участники коалиции пообещали Киеву помощь в усилении противовоздушной обороны системами Patriot.

В частности, Германия и США договорились о передаче Украине пяти систем Patriot.

Отмечается, что хотя Трамп заявил, что системы поступят на вооружение Украины достаточно быстро, на выполнение соглашения могут уйти месяцы.

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