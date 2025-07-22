Германия и Норвегия оплатят системы Patriot для Украины: слово за США

Германия и Норвегия сделают "важный вклад" в поставки Украине американской системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Стьоре в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK .

"Украине нужна наша поддержка. К счастью, США готовы поставлять Украине оружие, в частности при финансовом участии европейских партнеров. Германия и Норвегия сделают важный вклад", - сказал глава немецкого правительства.

Стере подтвердил готовность Норвегии принять участие в финансировании в сотрудничестве с Германией. Однако подчеркнул, что окончательное соглашение еще не заключено.

Глава норвежского правительства отметил, что у Германии есть две системы Patriot, которые она готова передать Украине. Однако Берлин хочет гарантий их замещения.

"Их (системы. - ред.) необходимо оперативно пополнить в Германии. Здесь в игру вступают США. Трамп заявил, что готов этому поспособствовать, но до сих пор нет четкости касательно сроков. Этот вопрос следует прояснить", - отметил премьер.

Стьоре также призвал США четко объяснить, на каком этапе находится подготовка к поставке систем Patriot Украине.

Он назвал "хорошим началом" заявление президента США Дональда Трампа о готовности способствовать передаче систем, но добавил, что "необходимо четкое понимание".

"Когда все будет согласовано - а я надеюсь, что это произойдет скоро - Норвегия готова разделить расходы", - отметил премьер Норвегии.