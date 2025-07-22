Германия и Норвегия оплатят системы Patriot для Украины: слово за США
Германия и Норвегия сделают "важный вклад" в поставки Украине американской системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Стьоре в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
"Украине нужна наша поддержка. К счастью, США готовы поставлять Украине оружие, в частности при финансовом участии европейских партнеров. Германия и Норвегия сделают важный вклад", - сказал глава немецкого правительства.
Стере подтвердил готовность Норвегии принять участие в финансировании в сотрудничестве с Германией. Однако подчеркнул, что окончательное соглашение еще не заключено.
Глава норвежского правительства отметил, что у Германии есть две системы Patriot, которые она готова передать Украине. Однако Берлин хочет гарантий их замещения.
"Их (системы. - ред.) необходимо оперативно пополнить в Германии. Здесь в игру вступают США. Трамп заявил, что готов этому поспособствовать, но до сих пор нет четкости касательно сроков. Этот вопрос следует прояснить", - отметил премьер.
Стьоре также призвал США четко объяснить, на каком этапе находится подготовка к поставке систем Patriot Украине.
Он назвал "хорошим началом" заявление президента США Дональда Трампа о готовности способствовать передаче систем, но добавил, что "необходимо четкое понимание".
"Когда все будет согласовано - а я надеюсь, что это произойдет скоро - Норвегия готова разделить расходы", - отметил премьер Норвегии.
Системы Patriot для Украины
На прошлой неделе президент Дональд Трамп анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО Patriot, но отметил, что их оплатят союзники по НАТО.
В частности, Трамп пообещал предодставить Украине 17 комплексов Patriot.
В понедельник, 21 июля, прошла 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В ходе заседания участники коалиции пообещали Киеву помощь в усилении противовоздушной обороны системами Patriot.
В частности, Германия и США договорились о передаче Украине пяти систем Patriot.
Хотя Трамп заявил, что системы поступят на вооружение Украины достаточно быстро, на выполнение соглашения могут уйти месяцы.
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