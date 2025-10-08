Германия готовит закон, который позволит полиции сбивать дроны-нарушители
В Германии федеральной полиции вскоре разрешат сбивать и перехватывать дроны после серии подозрительных инцидентов. Правительство готовят закон.
Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Представляя соответствующий законопроект, Добриндт отметил, что полиция получит право "принимать самые современные технические меры против угроз, возникающих со стороны дронов, например, с помощью электромагнитных импульсов, глушения, помех GPS, а также физических средств".
"Это означает, что перехват и сбивание дронов будет регулироваться и возможным для Федеральной полиции в будущем", - заявил министр.
По его словам, Германия изучает современные технологии противодействия БПЛА у своих союзников - Израиля и Украины.
Кроме того, планируется создать совместный центр защиты от дронов для государственной и федеральной полиции, который будет разрабатывать ситуационные отчеты и координировать "совместные контрмеры".
Неизвестные дроны в Германии
Германия в этом году сообщила о многочисленных случаях появления беспилотников над военными базами, промышленными объектами и другими объектами критической инфраструктуры.
В частности, в ночь на 26 сентября в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны были зафиксированы подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.
Несколькими днями позже, в минувшие выходные, неизвестные дроны дважды вызвали закрытие аэропорта Мюнхена, что привело к задержкам и перенаправлению рейсов - тысячи пассажиров были вынуждены ждать или менять маршруты.
На фоне этих инцидентов канцлер Фридрих Мерц заявил, "мы подозреваем, что за большинством этих полетов дронов стоит Россия".
Тем временем в компании Ryanair требуют сбивать дроны, угрожающие аэропортам Европы. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири подверг критике лидеров ЕС за неспособность защитить стратегические объекты от атак беспилотников.