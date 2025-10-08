Германия готовит закон, который позволит полиции сбивать дроны-нарушители

В Германии федеральной полиции вскоре разрешат сбивать и перехватывать дроны после серии подозрительных инцидентов. Правительство готовят закон.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Представляя соответствующий законопроект, Добриндт отметил, что полиция получит право "принимать самые современные технические меры против угроз, возникающих со стороны дронов, например, с помощью электромагнитных импульсов, глушения, помех GPS, а также физических средств".

"Это означает, что перехват и сбивание дронов будет регулироваться и возможным для Федеральной полиции в будущем", - заявил министр.

По его словам, Германия изучает современные технологии противодействия БПЛА у своих союзников - Израиля и Украины.

Кроме того, планируется создать совместный центр защиты от дронов для государственной и федеральной полиции, который будет разрабатывать ситуационные отчеты и координировать "совместные контрмеры".