Германия готовит закон, который позволит полиции сбивать дроны-нарушители

Среда 08 октября 2025 15:35
Германия готовит закон, который позволит полиции сбивать дроны-нарушители
Автор: Ірина Глухова

В Германии федеральной полиции вскоре разрешат сбивать и перехватывать дроны после серии подозрительных инцидентов. Правительство готовят закон.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представляя соответствующий законопроект, Добриндт отметил, что полиция получит право "принимать самые современные технические меры против угроз, возникающих со стороны дронов, например, с помощью электромагнитных импульсов, глушения, помех GPS, а также физических средств".

"Это означает, что перехват и сбивание дронов будет регулироваться и возможным для Федеральной полиции в будущем", - заявил министр.

По его словам, Германия изучает современные технологии противодействия БПЛА у своих союзников - Израиля и Украины.

Кроме того, планируется создать совместный центр защиты от дронов для государственной и федеральной полиции, который будет разрабатывать ситуационные отчеты и координировать "совместные контрмеры".

Неизвестные дроны в Германии

Германия в этом году сообщила о многочисленных случаях появления беспилотников над военными базами, промышленными объектами и другими объектами критической инфраструктуры.

В частности, в ночь на 26 сентября в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны были зафиксированы подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.

Несколькими днями позже, в минувшие выходные, неизвестные дроны дважды вызвали закрытие аэропорта Мюнхена, что привело к задержкам и перенаправлению рейсов - тысячи пассажиров были вынуждены ждать или менять маршруты.

На фоне этих инцидентов канцлер Фридрих Мерц заявил, "мы подозреваем, что за большинством этих полетов дронов стоит Россия".

Тем временем в компании Ryanair требуют сбивать дроны, угрожающие аэропортам Европы. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири подверг критике лидеров ЕС за неспособность защитить стратегические объекты от атак беспилотников.

