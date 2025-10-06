ua en ru
"Росія стоїть за більшістю цих польотів": Мерц зробив заяву про дрони в Мюнхені

Понеділок 06 жовтня 2025 12:17
"Росія стоїть за більшістю цих польотів": Мерц зробив заяву про дрони в Мюнхені Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росія причетна до польотів більшості безпілотників, які помітили біля аеропорту Мюнхена 3 жовтня, через що були зірвані десятки рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує Reuters.

"Ми вважаємо, що Росія стоїть за більшістю цих польотів безпілотників", - підкреслив Мерц.

Він додав, що частота порушень повітряного простору Європи була безпрецедентною навіть у порівнянні з часами Холодної війни, хоча жоден із помічених безпілотників не був озброєний.

Всі вони здійснювали розвідувальні польоти, зазначив канцлер ФРН.

Повітряний простір Німеччини порушили невідомі дрони

Нагадаємо, ввечері 3 жовтня поблизу аеропорту в Мюнхені помітили невідомі безпілотники. Як виявилось, то були військові розвідувальні дрони.

У зв'язку з інцидентом аеропорт Мюнхена призупинив свою роботу, унаслідок чого скасували 17 рейсів, а інші 15 рейсів перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Невідомі безпілотники в аеропорту Мюнхена з'явились знову менш ніж за добу.

Ще раніше невідомі дрони також фіксували в німецькому регіоні Шлезвіґ-Гольштайн. Безпілотники пролітали над важливими об'єктами критичної інфраструктури.

Наприкінці вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН збиватиме російські дрони, якщо буде "реальна загроза безпеці" країни.

Дрони в ЄС

Як відомо, з початку осені повітряний простір країн ЄС неодноразово порушували невідомі дрони.

Все почалось з того, як 10 вересня дрони РФ масово залетіли до Польщі, на що відреагувала армія і уряд, а в Європі почали готуватись до оборони.

Потім безпілотники помітили в Естонії, Данії, Литві та інших країнах Європи.

Влада деяких країн, повітряний простір яких порушували безпілотники, відкрито визнає можливу причетність РФ до цього. Деякі країни поки мовчать і посилаються на розслідування.

