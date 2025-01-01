Німеччина, Франція та Польща скасовують безвіз для грузинських дипломатів

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі заявили, що країни виконуватимуть рішення Європейського Союзу щодо скасування безвізового режиму для грузинських дипломатів. Рішення обумовлене політичною кризою в Грузії та заморозкою офіційним Тбілісі євроінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі.
У спільній заяві глав МЗС країн Веймарського трикутника (ФРН, Франції та Польщі) Анналени Бербок, Жана-Ноеля Барро та Радослава Сікорського вказується їх "серйозна стурбованість політичною кризою, яка виникла в Грузії після парламентських виборів 26 жовтня та рішення партії "Грузинська мрія" заморозити процес вступу до ЄС".
"Причиною цієї кризи є політичний напрямок, обраний грузинською правлячою партією, і її відхід від європейського шляху", - зазначили міністри.
Представники влади Німеччини, Франції та Польщі додали, що неодноразово закликали офіційний Тбілісі змінити цей напрямок і повернутися до інтеграції з ЄС шляхом "застосування європейських норм і цінностей і впровадження реформ".
Міністри також чітко засудили акти насильства проти демонстрантів у Грузії, представників ЗМІ та лідерів опозиції, що фіксувалося в останні тижні.
На переконання голів МЗС низки країн ЄС, обраний провладною партією "Грузинська мрія" політичний напрямок репресій і відходу від демократії призвів "до погіршення наших відносин на європейському та національному рівнях і до зменшення нашої підтримки та співпраці з грузинською владою".
"Тому ми будемо виконувати рішення ЄС щодо скасування безвізового режиму для грузинських власників дипломатичних і службових паспортів і розглянемо додаткові заходи на рівні ЄС і національному рівні", - йдеться в спільній заяві.
Також зауважується, що згідно зі звітом ОБСЄ/БДІПЛ, парламентські вибори 26 жовтня 2024 року в Грузії, яка є кандидаткою на вступ в ЄС, відбулися з масовими порушеннями виборчого процесу.
Відтак глави МЗС країн Веймарського трикутника закликали владу Грузії до національного діалогу "з усіма зацікавленими сторонами" для виходу з політичної кризи, та до проведення нових виборів.
"Ми знову підтверджуємо нашу рішучість підтримувати демократичні та європейські прагнення грузинського народу", - додали міністри.
Як повідомлялося раніше, 27 грудня 2024 року США ввели фінансові санкції проти засновника і правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі за "підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії".
Перед тим США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.
Нагадаємо також, в середині грудня Литва ввела санкції проти ще 17 політиків та чиновників Грузії. До того Естонія ввела санкції проти прем'єра та 13 посадовців Грузії.
Також повідомлялося, що 4 грудня президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Грузії, й анонсував санкції.
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