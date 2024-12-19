США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії

США наклали санкції на співробітників МВС Грузії, які причетні до утисків протестувальників. Під обмеження потрапив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США .

Сполучені Штати сьогодні ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника керівника департаменту особливих завдань МВС Мірзи Кезевадзе.

"Міністерство внутрішніх справ відповідає за жорстокі та насильницькі розгони представників ЗМІ, опозиції та протестувальників, у тому числі під час демонстрацій протягом 2024 року", - наголосили в Держдепі.

Державний департамент повідомило, що Державний департамент також вживає подальших заходів щодо запровадження візових обмежень для додаткових громадян Грузії та членів їхніх сімей, включаючи співробітників правоохоронних органів і органів безпеки, які були причетні до насильства проти протестувальників, а також посадовців муніципальних органів влади, які зловживали своєю владою для обмеження основних свобод, включаючи право голосувати без примусу чи залякування.