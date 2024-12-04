Це просто ганебно. Зеленський відреагував на події в Грузії і анонсував санкції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Зеленський зазначив, що ситуація в Грузії стосується не лише її народу. За його словами, нинішня влада країни веде її до очевидної залежності від Росії.

"Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії", - наголосив президент.

Він повідомив, що вже доручив підготувати відповідні санкційні рішення.

"Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій", - підкреслив президент.