ua en ru
Ср, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Це просто ганебно. Зеленський відреагував на події в Грузії і анонсував санкції

Україна, Середа 04 грудня 2024 20:23
UA EN RU
Це просто ганебно. Зеленський відреагував на події в Грузії і анонсував санкції Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський відреагував на події в Грузії. Київ вже готує відповідні санкційні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Зеленський зазначив, що ситуація в Грузії стосується не лише її народу. За його словами, нинішня влада країни веде її до очевидної залежності від Росії.

"Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії", - наголосив президент.

Він повідомив, що вже доручив підготувати відповідні санкційні рішення.

"Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій", - підкреслив президент.

Протести в Грузії

Нагадаємо, що 26 жовтня у Грузії на парламентських виборах перемогла проросійська партія "Грузинська мрія".

Президент Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнали результати виборів через численні порушення, оголосивши парламент нелегітимним та закликавши до протестів.

Мітинги, що спочатку були мирними, загострилися 28 листопада після рішення нового уряду відкласти переговори про вступ до ЄС до 2028 року.

Протести охопили Тбілісі та інші міста, а в столиці кожної ночі спецпризначенці застосовують водомети, сльозогінний газ та проводять затримання. Масштабні акції продовжуються сьомий день.

Детальніше про те, чим у Тбілісі завершилася шоста доба протестів, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Грузія Тбілісі
NEWS
Одна та дві черги: "Укренерго" встановило обмеження на 5 грудня
Одна та дві черги: "Укренерго" встановило обмеження на 5 грудня
DAILY
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети