Германия, Франция и Польша отменяют безвиз для грузинских дипломатов

В совместном заявлении глав МИД стран Веймарского треугольника (ФРГ, Франции и Польши) Анналены Бербок, Жана-Ноэля Барро и Радослава Сикорского указывается их "серьезная обеспокоенность политическим кризисом, который возник в Грузии после парламентских выборов 26 октября и решения партии "Грузинская мечта" заморозить процесс вступления в ЕС".

"Причиной этого кризиса является политическое направление, выбранное грузинской правящей партией, и ее отход от европейского пути", - отметили министры.

Представители власти Германии, Франции и Польши добавили, что неоднократно призывали официальный Тбилиси изменить это направление и вернуться к интеграции с ЕС путем "применения европейских норм и ценностей и внедрения реформ".

Министры также четко осудили акты насилия против демонстрантов в Грузии, представителей СМИ и лидеров оппозиции, что фиксировалось в последние недели.

По убеждению глав МИД ряда стран ЕС, выбранное провластной партией "Грузинская мечта" политическое направление репрессий и отхода от демократии привело "к ухудшению наших отношений на европейском и национальном уровнях и к уменьшению нашей поддержки и сотрудничества с грузинскими властями".

"Поэтому мы будем выполнять решение ЕС об отмене безвизового режима для грузинских владельцев дипломатических и служебных паспортов и рассмотрим дополнительные меры на уровне ЕС и национальном уровне", - говорится в совместном заявлении.

Также отмечается, что согласно отчету ОБСЕ/БДИПЧ, парламентские выборы 26 октября 2024 года в Грузии, которая является кандидатом на вступление в ЕС, прошли с массовыми нарушениями избирательного процесса.

Поэтому главы МИД стран Веймарского треугольника призвали власти Грузии к национальному диалогу "со всеми заинтересованными сторонами" для выхода из политического кризиса, и к проведению новых выборов.

"Мы вновь подтверждаем нашу решимость поддерживать демократические и европейские стремления грузинского народа", - добавили министры.