США ввели санкції проти засновника правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія"

Сполучені Штати Америки ввели фінансові санкції проти засновника і почесного голови правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія", експрем'єра країни, мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Як сказано у заяві, усі активи Іванішвілі, які перебувають у Сполучених Штатах або перебувають у власності або під контролем американських осіб, будуть заблоковані. Також зазначається, що рішення щодо санкцій проти Іванішвілі ухвалено на підставі указу №14024, виданого президентом Джо Байденом 15 квітня 2021 року, у відповідь на "шкідливі дії Російської Федерації".

Це значить, що під нього підпадають особи, які "вчиняють дії, що підривають демократичні інститути та цінності, а також беруть участь у міжнародній корупції".

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкен, Штати внесли Іванішвілі до санкційного списку за "підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії".

"Дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підірвали демократичні інститути, сприяли порушенням прав людини та обмежили здійснення основних свобод у Грузії. На додаток, вони підірвали євроатлантичне майбутнє Грузії – майбутнє, якого грузинський народ у переважній більшості бажає та яке наказує грузинська Конституція. У результаті Грузія стала вразливою для Росії, яка окупувала понад 20% території Грузії", – сказав він.

За його словами США "рішуче засуджують дії "Грузинської мрії" під керівництвом Іванішвілі, включаючи "тривалі та жорстокі репресії" щодо громадян Грузії, протестувальників, представників ЗМІ, активістів з прав людини та діячів опозиції.

Ситуація в Грузії

Наприкінці жовтня у Грузії розпочалися масштабні протести, це сталось після парламентських виборів. Тоді перемогу отримала проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною вже понад десять років.

Однак тоді спостерігачі зафіксували численні порушення та спроби фальсифікації під час голосування. Водночас 14 грудня у Грузії обрали нового президента. Вперше президента обирали не громадяни, а виборча колегія, де більшість у "Грузинської мрії".