Естонія ввела санкції проти прем'єра та 13 посадовців Грузії

Естонія ввела санкції проти прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. Також у санкційний список потрапили ще 13 грузинських посадовців та суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Естонії.

Як зазначається, міністр закордонних справ Маргус Цахкна підписав директиву, на підставі якої Естонія ввела санкції проти 14 високопоставлених грузинських чиновників і суддів. Їм заборонили в'їзд на територію Естонії.

Санкції заповажали через силовий розгін протестів та насильство проти учасників акцій, журналістів і лідерів опозиції.

"Я закликаю всі країни Європейського Союзу відреагувати на те, що відбувається в Грузії, і вжити конкретних заходів проти тих, хто застосовує невиправдану силу і жорстоке насильство проти народу Грузії та підриває демократію", - зазначив глава МЗС.

Раніше Естонія ввела санкції проти 11 представників грузинської влади.

Зазначається, що у понеділок, 16 грудня, міністр закордонних справ Естонії візьме участь у засіданні Ради ЄС, де одним із пунктів порядку денного будуть останні події в Грузії.