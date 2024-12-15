Литва ввела санкції проти ще 17 політиків і чиновників Грузії
У неділю, 15 грудня, Литва за погодженням з Естонією розширила список санкціонованих осіб Грузії. У ньому опинилися ще 17 політиків і чиновників, які придушували протести в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства закордонних справ Литви.
Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс уточнив, що мова йде про заборону в'їзду в країну.
"Ми додали до нього ще 17 осіб, зокрема прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Ми не потерпимо насильства і утисків щодо мирних протестувальників, журналістів та опозиції. Настав час робити спільні дії на рівні Євросоюзу", - заявив він.
За даними МЗС Литви, прем'єр Грузії Кобахідзе та інші офіційні особи, політики і представники бізнесу, занесені до санкційного списку, безпосередньо сприяли грубим і систематичним порушенням прав людини та обмеженню основних свобод у Сакартвелі (грузинській державі).
"Україна вже включила їх до національних санкційних списків, а відсьогодні - Естонія", - йдеться на сайті.
Також у МЗС Литви нагадали, що раніше заборонили в'їзд у країну десятьом керівникам МВС Грузії та Бідзіну Іванішвілі.
Нагадаємо, наприкінці жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія", хоча, згідно з прогнозами, успіх очікувався в опозиційних партій. Починаючи з цього моменту в країні почалися протести з вимогою провести нові вибори. Але їх так і не було.
Учора ж колегія виборників обрала нового президента Грузії. Ним став колишній футболіст Михайло Кавелашвілі і він був єдиним кандидатом, якого висунула правляча партія "Грузинська мрія".
Того ж дня, 14 грудня, чотири найбільші опозиційні партії Грузії спільно звернулися до Євросоюзу. Вони закликали оголосити "режим" засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі нелегітимним.
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