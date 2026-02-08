Чи може каблучка бути інвестицією? Експерт сказав, яке золото принесе гроші

Купувати золоті прикраси як заощадження - невигідно. Ви багато втратите при продажу, тому для інвестицій краще обирати банківське золото.

Про це РБК-Україна розповів засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.

Чому ювелірні вироби втрачають вартість

За словами фахівця, інвестуючи в прикраси, ви втрачаєте гроші. На це є декілька причин:

Склад металу . Ювелірне золото - це не чистий банківський метал, а сплав із домішками. Наприклад, у популярній 585-й пробі міститься лише 57% золота, решта - інші метали.

. Ювелірне золото - це не чистий банківський метал, а сплав із домішками. Наприклад, у популярній 585-й пробі міститься лише 57% золота, решта - інші метали. Податкове навантаження. При купівлі виробу споживач сплачує ПДВ, проте при продажу цей податок не повертається у вартість.

При купівлі виробу споживач сплачує ПДВ, проте при продажу цей податок не повертається у вартість. Доплата за бренд. У ціну прикраси закладена вартість ювелірної роботи та націнка бренду, які нівелюються, якщо здавати виріб.

"Тобто купивши золото в ювелірному виробі, ви втрачаєте, коли продаєте", - пояснив експерт.

Яка альтернатива прикрасам

Тим, хто бажає інвестувати саме в дорогоцінні метали, фахівець радить обирати банківські інструменти, де вартість максимально наближена до ціни чистого золота.

"Краще купувати якісь золоті монети чи щось таке", - підсумував він.