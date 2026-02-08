ua en ru
Нд, 08 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Чи може каблучка бути інвестицією? Експерт сказав, яке золото принесе гроші

Київ, Неділя 08 лютого 2026 09:30
UA EN RU
Чи може каблучка бути інвестицією? Експерт сказав, яке золото принесе гроші Фото: чи варто інвестувати в ювелірку (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Купувати золоті прикраси як заощадження - невигідно. Ви багато втратите при продажу, тому для інвестицій краще обирати банківське золото.

Про це РБК-Україна розповів засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.

Читайте також: Забудьте про готівку: де зберігати гроші, щоб їх не "з’їла" інфляція

Чому ювелірні вироби втрачають вартість

За словами фахівця, інвестуючи в прикраси, ви втрачаєте гроші. На це є декілька причин:

  • Склад металу. Ювелірне золото - це не чистий банківський метал, а сплав із домішками. Наприклад, у популярній 585-й пробі міститься лише 57% золота, решта - інші метали.
  • Податкове навантаження. При купівлі виробу споживач сплачує ПДВ, проте при продажу цей податок не повертається у вартість.
  • Доплата за бренд. У ціну прикраси закладена вартість ювелірної роботи та націнка бренду, які нівелюються, якщо здавати виріб.

"Тобто купивши золото в ювелірному виробі, ви втрачаєте, коли продаєте", - пояснив експерт.

Яка альтернатива прикрасам

Тим, хто бажає інвестувати саме в дорогоцінні метали, фахівець радить обирати банківські інструменти, де вартість максимально наближена до ціни чистого золота.

"Краще купувати якісь золоті монети чи щось таке", - підсумував він.

Нагадаємо, ціни на золото на світових ринках традиційно зростають у періоди економічної нестабільності. Інвестори продають ризиковані активи і масово скуповують золото, щоб зберегти гроші. Через цей ажіотаж ціна на нього і злітає.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс золота Фінанси
Новини
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ