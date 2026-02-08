Чи може каблучка бути інвестицією? Експерт сказав, яке золото принесе гроші
Купувати золоті прикраси як заощадження - невигідно. Ви багато втратите при продажу, тому для інвестицій краще обирати банківське золото.
Про це РБК-Україна розповів засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.
Чому ювелірні вироби втрачають вартість
За словами фахівця, інвестуючи в прикраси, ви втрачаєте гроші. На це є декілька причин:
- Склад металу. Ювелірне золото - це не чистий банківський метал, а сплав із домішками. Наприклад, у популярній 585-й пробі міститься лише 57% золота, решта - інші метали.
- Податкове навантаження. При купівлі виробу споживач сплачує ПДВ, проте при продажу цей податок не повертається у вартість.
- Доплата за бренд. У ціну прикраси закладена вартість ювелірної роботи та націнка бренду, які нівелюються, якщо здавати виріб.
"Тобто купивши золото в ювелірному виробі, ви втрачаєте, коли продаєте", - пояснив експерт.
Яка альтернатива прикрасам
Тим, хто бажає інвестувати саме в дорогоцінні метали, фахівець радить обирати банківські інструменти, де вартість максимально наближена до ціни чистого золота.
"Краще купувати якісь золоті монети чи щось таке", - підсумував він.
Нагадаємо, ціни на золото на світових ринках традиційно зростають у періоди економічної нестабільності. Інвестори продають ризиковані активи і масово скуповують золото, щоб зберегти гроші. Через цей ажіотаж ціна на нього і злітає.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.