Валютний розрив: яким буде курс валют 11 лютого та чому євро дорожче за долар

Україна, Вівторок 10 лютого 2026 17:28
Валютний розрив: яким буде курс валют 11 лютого та чому євро дорожче за долар Фото: яким буде курс валют 11 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Курс євро продовжує зростати, тоді як долар тримається на рівні 43 гривень. І в цьому році паритету валюти не очікується.

Яким буде фіційний курс валют 11 лютого та чому євро дорожче за долар - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Курс на 11 лютого: Долар - 43,09 грн (+6 коп.), євро - 51,25 грн (+13 коп.).
  • Чому євро дорожче: В ЄС традиційно нижча інфляція та менший дефіцит бюджету, ніж у США.
  • Сила долара: Це головна резервна валюта світу (60% усіх запасів) та основний засіб розрахунку за сировину.
  • Паритет (1:1): У 2026 році рівність курсів малоймовірна.
  • Ризик: Якщо долар сильно зміцниться до євро, в Україні подорожчає імпорт із США.

Валютний розрив: яким буде курс валют 11 лютого та чому євро дорожче за долар

Фото: курс валют НБУ на 11 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют

Нацбанк встановив офіційний курс валют на 11 лютого. Так, європейска валюта продовжує зростати у ціні і завтра здорожчає ще на 13 копійок - до 51,25 гривень.

Що стосується долара, він також трохи додасть у ціні і завтра курс долара становитиме 43,09 гривні (+6 копійок).

Чому євро дорожче за долар?

У коментарі РБК-Україна фінансовий планер спільноти iPlan Лариса Мошківська пояснила, що євро дорожче за долар, оскільки історично Євросоюз має нижчу інфляцію.

Європа (євро):

  • Традиційно нижча інфляція.
  • Менший дефіцит бюджету (порівняно зі США).
  • Орієнтація на експорт.

США (долар):

  • 60% світових резервів зберігаються саме в доларі.
  • Основна валюта для торгівлі сировиною (нафта, газ тощо).

Ситуація, коли євро і долар на одному рівні (паритет -1 EUR = 1 USD) - можлива. Таке, як зазначає експерт, було, наприклад, у 2022 році. Але у 2026 році така ймовірність не висока.

Це можливо, якщо долар укріплюватиметься на світовому ринку, тоді як на євро буде спричинятися тиск.

"Якщо долар зміцниться по відношенню до євро, то в українських реаліях це негативно вплине на ціни на імпорт із США", - вважає вона.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

