Гроші "з нізвідки" не пройдуть: чому банк може заблокувати навіть 50 тисяч гривень

Плануєте покласти готівку на рахунок - готуйтеся пояснити банку, звідки у вас ці гроші. Якщо документів немає, платіж можуть заблокувати - причому навіть на невелику суму.

За правилами, ви не можете просто так покласти на рахунок велику суму готівки - треба показати, де ви її взяли. Офіційний поріг перевірки - 400 тисяч гривень. Якщо спробуєте внести такі кошти без документів, банк майже гарантовано їх заблокує, наголосила експерт.

Банки перевіряють кожну транзакцію індивідуально. Вони мають право:

запросити документи, що пояснюють походження грошей;

зупинити зарахування або відхилити операцію;

заморозити суму до завершення перевірки.

Головне для банку - розуміти, звідки у вас гроші, пояснила фахівець. Якщо на вашу картку роками надходили схожі офіційні перекази, то черговий платіж не викличе підозр.

Але якщо рахунок новий або раніше по ньому не було руху, то навіть 50-100 тисяч гривень стануть "червоним прапорцем". І тоді доведеться поясюватися фінмоніторингу, звідки гроші.