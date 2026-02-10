Євро рветься до 52 гривень: "свіжий" курс на 10 лютого та де найвигідніший обмін

Станом на ранок 10 лютого євро офіційно подорожчав до 51,12 гривні, а в деяких касах банків курс продажу вже наблизився до позначки 52 гривні.

Які курси дали банки та обмінники та де вигідніше купувати євро сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Офіційний курс НБУ: 51,12 грн (+36 коп. порівняно з 9 лютого).

(+36 коп. порівняно з 9 лютого). Готівковий ринок (обмінники): купівля за 51,30 грн , продаж - 51,50 грн.

, продаж - Максимальний курс: у деяких банках при оплаті карткою ціна сягає 51,81 грн. Фото: актуальний курс валют в обмінниках 10 лютого (інфографіка РБК-Україна) Курс євро в обмінниках Вчора Нацбанк встановив курс євро на 10 лютого на рівні 51,12 гривні. Вранці дані оновили й обмінники. Тут, традиційно, курс вищий за офіційний - 51,50 гривень при купівлі та 51,30 - при здачі валюти. Курс валюти в банках ПриватБанк: У касах: купівля - 50,60 грн, продаж - 51,60 грн. Картка (безготівково): купівля - 51,02 грн, продаж - 51,81 грн. monobank (тільки безготівково): Купівля - 51,03 грн, продаж - 51,75 грн. Ощадбанк: У касах: купівля - 50,85 грн, продаж - 51,65 грн. Картка: купівля - 50,85 грн, продаж - 51,70 грн. OTP Bank: Купівля - 50,75 грн, продаж - 51,75 грн (курс однаковий для кас та безготівкових операцій). ПУМБ: У касах: купівля - 50,90 грн, продаж - 51,60 грн. Де вигідніше міняти євро 10 лютого? Для купівлі готівки: Найкращі пропозиції зараз в обмінниках (51,50 грн) та касах ПриватБанку (51,60 грн). Для здачі валюти: Найвигідніше здати євро можна в monobank (51,03 грн) або в обмінниках (51,30 грн). Карткові операції: У ПриватБанку картковий курс сьогодні є одним із найвищих (51,81 грн), тому для онлайн-покупок краще обрати Ощадбанк або monobank.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.