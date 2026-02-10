ua en ru
Вт, 10 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Євро рветься до 52 гривень: "свіжий" курс на 10 лютого та де найвигідніший обмін

Україна, Вівторок 10 лютого 2026 11:33
UA EN RU
Євро рветься до 52 гривень: "свіжий" курс на 10 лютого та де найвигідніший обмін Фото: скільки коштує євро сьогодні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська

Станом на ранок 10 лютого євро офіційно подорожчав до 51,12 гривні, а в деяких касах банків курс продажу вже наблизився до позначки 52 гривні.

Які курси дали банки та обмінники та де вигідніше купувати євро сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Скільки коштують 100 доларів 10 лютого і де найвигідніший курс: огляд банків

Головне:

  • Офіційний курс НБУ: 51,12 грн (+36 коп. порівняно з 9 лютого).
  • Готівковий ринок (обмінники): купівля за 51,30 грн, продаж - 51,50 грн.
  • Максимальний курс: у деяких банках при оплаті карткою ціна сягає 51,81 грн.

Євро рветься до 52 гривень: &quot;свіжий&quot; курс на 10 лютого та де найвигідніший обмін

Фото: актуальний курс валют в обмінниках 10 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс євро в обмінниках

Вчора Нацбанк встановив курс євро на 10 лютого на рівні 51,12 гривні. Вранці дані оновили й обмінники. Тут, традиційно, курс вищий за офіційний - 51,50 гривень при купівлі та 51,30 - при здачі валюти.

Курс валюти в банках

  • ПриватБанк:

У касах: купівля - 50,60 грн, продаж - 51,60 грн.

Картка (безготівково): купівля - 51,02 грн, продаж - 51,81 грн.

  • monobank (тільки безготівково):

Купівля - 51,03 грн, продаж - 51,75 грн.

  • Ощадбанк:

У касах: купівля - 50,85 грн, продаж - 51,65 грн.

Картка: купівля - 50,85 грн, продаж - 51,70 грн.

  • OTP Bank:

Купівля - 50,75 грн, продаж - 51,75 грн (курс однаковий для кас та безготівкових операцій).

  • ПУМБ:

У касах: купівля - 50,90 грн, продаж - 51,60 грн.

Де вигідніше міняти євро 10 лютого?

Для купівлі готівки: Найкращі пропозиції зараз в обмінниках (51,50 грн) та касах ПриватБанку (51,60 грн).

Для здачі валюти: Найвигідніше здати євро можна в monobank (51,03 грн) або в обмінниках (51,30 грн).

Карткові операції: У ПриватБанку картковий курс сьогодні є одним із найвищих (51,81 грн), тому для онлайн-покупок краще обрати Ощадбанк або monobank.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінанси Курс євро Курси валют
Новини
Україна вступить в ЄС до 2027 року? Politico розкрило план із 5 кроків
Україна вступить в ЄС до 2027 року? Politico розкрило план із 5 кроків
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ