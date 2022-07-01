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В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский беспилотник стоимостью 7 млн долларов

Фото: БПлА "Форпост" (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы уничтожили вражеский беспилотник "Форпост" в Николаевской области. Стоимость аппарата составляет около 7 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области был уничтожен российский БПЛА "Форпост", приблизительной стоимостью 7 миллионов долларов США", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях российских военных в войне против Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, озвучил количество раненых оккупантов с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны.

Также вчера наши защитники подбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" у острова Змеиный, который, кстати, ВСУ в тот же день освободили от оккупантов.

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